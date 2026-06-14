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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Daniel Buse

Traducido por

«El día que viene cumplo 59 años... y sigo siendo un tonto»: Jürgen Klopp se disculpa por un comentario «que se le escapó sin pensar» dirigido al seleccionador nacional Julian Nagelsmann

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J. Nagelsmann

Jürgen Klopp, exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool, se disculpó con el seleccionador Julian Nagelsmann por un comentario «estúpido».

El jueves, durante la inauguración del Mundial, Klopp —como comentarista en MagentaTV— dijo sobre la selección alemana: «Por suerte, Julian Nagelsmann es quien alinea al equipo... todavía». Müller añadió entre risas: «¡Kloppo, si apenas es junio! Tú ya estás en septiembre». 

Sus palabras, que sugerían la destitución de Nagelsmann tras un posible fracaso en el Mundial, generaron polémica aunque fueran una broma. Exjugadores como Stefan Effenberg y Andreas Möller las criticaron en Sport1 y las tacharon de «no-go». «Eso no se puede hacer, es un poco irrespetuoso», añadió Möller. 

  • Tras la victoria por 7-1 de Alemania sobre Curazao, Klopp intervino al terminar la entrevista con Nagelsmann: «Aún tenemos tiempo. Hemos hablado mucho del equipo; Thomas y yo también nos sentimos parte de él, extraoficialmente. Estamos con vosotros», dijo al seleccionador.

    Luego bromeó: «Ya tengo la palabra del año: “todavía”. Me habría dado una bofetada, pero ya era tarde y estaba en televisión. Se me escapó sin pensar y no tiene relevancia. Cumplo 59 pasado mañana y sigo siendo un tonto».

    Klopp zanjó el tema; Nagelsmann escuchó la disculpa sin comentar. «Estamos de vuestro lado y no haremos nada que altere el torneo», concluyó el exentrenador.

    Alemania volverá a jugar el sábado a las 22:00 contra Costa de Marfil, y el jueves 25 de junio enfrentará a Ecuador a la misma hora.

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