«El día que viene cumplo 59 años... y sigo siendo un tonto»: Jürgen Klopp se disculpa por un comentario «que se le escapó sin pensar» dirigido al seleccionador nacional Julian Nagelsmann

Tras la victoria por 7-1 de Alemania sobre Curazao, Klopp intervino al terminar la entrevista con Nagelsmann: «Aún tenemos tiempo. Hemos hablado mucho del equipo; Thomas y yo también nos sentimos parte de él, extraoficialmente. Estamos con vosotros», dijo al seleccionador.

Luego bromeó: «Ya tengo la palabra del año: “todavía”. Me habría dado una bofetada, pero ya era tarde y estaba en televisión. Se me escapó sin pensar y no tiene relevancia. Cumplo 59 pasado mañana y sigo siendo un tonto».

Klopp zanjó el tema; Nagelsmann escuchó la disculpa sin comentar. «Estamos de vuestro lado y no haremos nada que altere el torneo», concluyó el exentrenador.

Alemania volverá a jugar el sábado a las 22:00 contra Costa de Marfil, y el jueves 25 de junio enfrentará a Ecuador a la misma hora.