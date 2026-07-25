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El destape de un secreto: ¿por qué huyó Guardiola del infierno de Italia?

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El filósofo no renuncia a los factores del éxito

La negativa del español Pep Guardiola a dirigir a la selección de Italia no fue una mera decisión personal, sino que dejó al descubierto muchos de los problemas que vive la "Azzurra" en los últimos años, y reabrió el debate sobre las razones del declive de una de las mayores selecciones del mundo, que fracasó en su intento de clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva.

La Federación Italiana de Fútbol había colocado a Guardiola a la cabeza de la lista de candidatos para dirigir a la selección, con la esperanza de recuperar el prestigio perdido, pero el técnico español decidió no embarcarse en la experiencia, por lo que las miradas se dirigieron después hacia otras opciones menos rutilantes.

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    Herramientas que no encajan con las ideas de Guardiola

    Quien conoce la filosofía de Guardiola sabe que no acepta ningún proyecto sin disponer de las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo, pues el técnico español se apoya en la calidad de los jugadores, en la capacidad de posesión y en el control del ritmo del partido, algo que requiere, antes que nada, futbolistas dotados de habilidades excepcionales.

    Sin embargo, la realidad actual de la selección italiana es completamente distinta, ya que el talento ha disminuido respecto al pasado, y la liga italiana ya no produce la misma cantidad de jugadores capaces de liderar un proyecto futbolístico moderno, lo que convierte la aplicación de las ideas de Guardiola en una tarea sumamente compleja.

    Y no es casualidad que sus mayores éxitos hayan llegado con generaciones excepcionales; empezando por el Barcelona que reunió a Xavi, Iniesta y Messi, pasando por un Bayern de Múnich repleto de estrellas, hasta llegar al Manchester City, donde obtuvo todo lo que necesitaba en fichajes y recursos.

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  • Pep Guardiola Manchester CityGetty

    La crisis es más profunda que el nombre del entrenador

    El problema para Italia no se limita únicamente a la ausencia de talentos, sino que se extiende a la forma en que se gestiona todo el proyecto, ya que la Federación Italiana vive desde hace años un estado de desconcierto en las decisiones técnicas, que se ha reflejado directamente en los resultados de la selección.

    Lee también: El fin de la polémica: Rodri pone un pie en el Real Madrid

    Tras el rechazo de Guardiola, la Federación se orientó hacia el nombramiento de Andrea Pirlo, pese a que su experiencia como entrenador sigue siendo limitada y no ha logrado los éxitos que lo capaciten para dirigir a una selección del tamaño de Italia en uno de los periodos más difíciles de la historia del fútbol italiano.

    Este giro refleja la magnitud de la crisis dentro de la Federación y confirma que el problema no radica solo en el entrenador, sino en la ausencia de un proyecto claro que reconstruya a la selección sobre bases sólidas.

  • Dos filosofías que no se encuentran

    Existe también un aspecto táctico que no puede ignorarse, pues el fútbol italiano se basa históricamente en la disciplina defensiva, la organización y el pragmatismo en la gestión de los partidos, mientras que Guardiola representa una escuela totalmente diferente, que se apoya en la posesión absoluta, la presión alta y la construcción del juego desde atrás, con un gran riesgo en todas las fases del partido.

    Y aunque Pep ha logrado desarrollar sus ideas con el paso de los años, su aplicación necesita jugadores que crean en ellas y sepan ejecutarlas, algo que quizá no esté disponible en la actual selección italiana.

    Por ello, parece que Guardiola no rechazó el nombre de Italia tanto como rechazó las circunstancias que la rodean, convencido de que el éxito necesita un proyecto integral que comience por la dirección, pase por los talentos y termine con el entrenador, y no al revés.

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