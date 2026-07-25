Quien conoce la filosofía de Guardiola sabe que no acepta ningún proyecto sin disponer de las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo, pues el técnico español se apoya en la calidad de los jugadores, en la capacidad de posesión y en el control del ritmo del partido, algo que requiere, antes que nada, futbolistas dotados de habilidades excepcionales.

Sin embargo, la realidad actual de la selección italiana es completamente distinta, ya que el talento ha disminuido respecto al pasado, y la liga italiana ya no produce la misma cantidad de jugadores capaces de liderar un proyecto futbolístico moderno, lo que convierte la aplicación de las ideas de Guardiola en una tarea sumamente compleja.

Y no es casualidad que sus mayores éxitos hayan llegado con generaciones excepcionales; empezando por el Barcelona que reunió a Xavi, Iniesta y Messi, pasando por un Bayern de Múnich repleto de estrellas, hasta llegar al Manchester City, donde obtuvo todo lo que necesitaba en fichajes y recursos.