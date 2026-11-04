El descenso del Manchester City podría ser «muy bueno» para Cavan Sullivan, joven promesa de la selección masculina de Estados Unidos, mientras el adolescente espera el veredicto y las sanciones de la Premier League en el caso del fair play financiero
Sullivan ha hecho historia en la MLS y con la selección masculina de Estados Unidos
Esto se debe a que 114 acusaciones por incumplimiento del juego limpio financiero siguen pesando sobre el Etihad Stadium, después de que una comisión independiente haya emitido los primeros fallos de culpabilidad por esos mismos 114 cargos. Se ha especulado con diversas sanciones para un equipo que sigue luchando por títulos en la temporada 2026-27.
Sullivan cuenta los días para formar parte de ese equipo, después de que en mayo de 2024 se confirmara su sonado fichaje por el Manchester City al firmar un contrato como jugador formado en la cantera con el Philadelphia Union.
Debutó con el Philadelphia Union en la MLS con solo 14 años y 293 días, batiendo un récord que hasta entonces ostentaba Freddy Adu. Desde entonces ha acaparado titulares en todo el mundo y la expectación en torno a esta prometedora figura no ha dejado de crecer.
Sullivan ya es una estrella consolidada de la Major League Soccer e internacional absoluto con Estados Unidos. Se estrenó como goleador con la selección en la victoria por 3-0 ante su eterno rival, México, el 3 de octubre de 2026, un tanto que le convirtió en el goleador más joven de su país con 17 años y cinco días.
Su desarrollo se ha gestionado con cuidado y se espera que ese proceso continúe cuando se convierta oficialmente en jugador del City. Se ha planteado la posibilidad de una cesión, pero, si el Manchester City acaba en la Championship la próxima temporada, ¿podría Sullivan incorporarse directamente al primer equipo?
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¿Podría beneficiar a Sullivan una etapa en la Championship con el Manchester City?
Preguntado por el impacto que el culebrón deportivo de Mánchester podría tener en los planes de Sullivan a corto y largo plazo, el exportero de la selección estadounidense Friedel, que habló en colaboración con Grosvenor Sport, declaró a GOAL: «Ahora mismo, hasta que se conozcan las sanciones y se celebre la vista del recurso, no creo que haya muchas cosas que afecten a los jugadores. Y a él le pasaría lo mismo.
«No creo que lo que está pasando afecte realmente a los jugadores, a menos que lleguen las sanciones y sean enormes: que no puedan jugar en Europa, que se les prohíba fichar, que las deducciones de puntos les impidan clasificarse para competiciones europeas durante los próximos cinco años o el tiempo que sea, o que los lleven al descenso. Entonces sí empezaría a afectar a los jugadores.
«Sin duda, él y sus representantes, sobre todo estos últimos dada su edad, estarán pendientes de la situación. Pero no veo que ahora mismo afecte a los jugadores que ya tienen contrato con el club. Y tampoco me imagino que esté afectando a alguien como él.
«Sigue siendo un jugador que no ha disputado ni un segundo en una liga de primer nivel mundial. Supongamos por un momento que reciben una deducción de puntos que los lleva al descenso. Jugar en la Championship podría venirles muy bien, porque él podría llegar a un club en el que tuviera la oportunidad de jugar de inmediato.
«Si descienden, basta con mirar atrás: probablemente el mejor precedente histórico sea el de la Juventus. Un par de sus grandes referentes se quedaron, pero también hubo muchos cambios en el club.
«Así que podría ser muy bueno para él, porque podría llegar y tener una oportunidad real de jugar. Creo que todos los jugadores tienen que estar pendientes de la situación, pero para ellos no se convierte en algo concreto a menos que las sanciones vayan a afectar a sus carreras».
Se han barajado cesiones para la joven promesa adolescente.
Adu, que en su día se encontró en una situación profesional similar a la de Sullivan, ya había sugerido a GOAL que una etapa en la Championship podría ser beneficiosa para un joven que necesitará tiempo para adaptarse al fútbol inglés.
«Como jugador, no puedes pensar que eres demasiado importante para irte cedido a un equipo de la Championship, ya sea desde el Manchester City o desde un equipo más pequeño. Eso es exactamente lo que necesitas como jugador en ese momento», afirmó.
Adu añadió: «Creo que eso es lo que va a pasar. Creo que se irá cedido. Pero, cuando lo haga, espero de verdad que sea a un equipo en el que vaya a ser titular habitual.
»No hay nada peor que un jugador joven se vaya cedido a un equipo, a uno, entre comillas, inferior al club que lo cede, y no juegue ni sea titular habitual. Porque el objetivo de una cesión es precisamente que juegues habitualmente como titular. Que tengas los minutos que necesitas para adquirir la experiencia que necesitas y que te desarrolles como jugador mientras haces todo eso.
»Si te vas cedido y no haces ninguna de esas cosas, ¿qué sentido tiene la cesión? Porque para eso podría quedarme en ese equipo sin jugar. Podría quedarme en mi club y no jugar».
Tab Ramos, otra exestrella de la selección de Estados Unidos, dijo a GOAL en marzo que Sullivan podría adaptarse progresivamente al fútbol europeo pasando un tiempo en la Eredivisie. «Si mirara hacia el futuro, evaluara lo que ocurre con los jugadores jóvenes y tuviera en cuenta el nivel al que está y la exigencia física del fútbol inglés, si tuviera que hacer una predicción, diría que ficha por el Manchester City y se va a jugar a Holanda un par de años», afirmó.
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La atención se centra en los playoffs de la MLS y la Liga de Naciones mientras se prolonga el culebrón del City
Esas declaraciones se produjeron antes de que la amenaza de pasar una temporada en la Championship se volviera alarmantemente real para el City, un peso pesado de la Premier League que ha defendido su inocencia durante una prolongada saga de presuntas infracciones económicas.
Por ahora, Sullivan está centrado en lo que sucede en Filadelfia y en los playoffs de la MLS Cup de 2026. También espera seguir ganando reconocimiento internacional cuando la selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino se enfrente a Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La ida de esa eliminatoria está prevista para el 14 de noviembre.
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