El movimiento representa otro intento de relanzar una carrera que se ha estancado de forma significativa desde que Phillips completó un traspaso de 42 millones de libras al City procedente del Leeds hace casi cuatro años. La falta de ritmo de competición ha sido un tema recurrente para el jugador de 30 años. Su desventaja física en comparación con los titulares habituales del City se hizo evidente casi cada vez que saltó al campo. Incluyendo sus diferentes cesiones, ha disputado un total de 46 partidos de liga desde que llegó al City hace casi cuatro años.

Wilder, en declaraciones a BBC Radio Sheffield, sigue siendo optimista: "Todavía habrá mucha gente detrás de él. Hemos incorporado a un gran profesional. Tuvo mala suerte con su lesión y no ha jugado tanto como quería jugar.

"Hablé con él y le dije que nos encantaría ser una opción para ti, tu agente y tu club de origen si eso es una posibilidad. Desde luego, cumple con lo que buscamos en cuanto a personalidad y características, tanto fuera del campo como dentro de él. Si hay una oportunidad, estoy seguro de que intentaremos explorarla".