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Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El desastre de Okoye impulsa al Torino: 2-1 ante el Udinese, que suma su cuarta derrota consecutiva. Debuta Alaba

Torino vs Udinese
Torino
Udinese
Serie A

Sigue con nosotros en directo la tercera jornada de la Serie A.

Serie A, 6.ª jornada

Torino-Udinese 2-1

Goles: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)


En el Estadio Olímpico Grande Torino, a las 20:45, se disputó el partido entre Torino y Udinese, el encuentro que cerró la sexta jornada de la Serie A. El Torino de Ignazio Abate se impuso por 2-1, con goles de Braganca, Ekkelenkamp y Kulenovic, este último tras un clamoroso error de Okoye al salir, cuando chocó con Bertola: siete puntos para el Torino, fruto de dos victorias, un empate y tres derrotas. El Udinese de Kosta Runjaic encadenó cuatro derrotas consecutivas tras un comienzo alentador. David Alaaba debutó con el equipo visitante, sin fortuna.

  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

    67' - ¡SEGUNDO GOL DEL TORINO, KULENOVIC APROVECHA UN DESASTRE DE OKOYE! Centro de Vlasic desde el sector derecho de tres cuartos, el portero del Udinese sale en tromba de forma inexplicable y choca con Bertola. El balón rebota en el croata, que marca a puerta vacía y firma el 2-1.


    43' - ¡EMPATA EL UDINESE, EKKELENKAMP! Solet inicia la jugada, pasa el balón a Ebosse y este encuentra al ex del Ajax: su primer disparo es rechazado, pero el segundo, un remate raso con la izquierda, no da opción a un Perri lento. 1-1 para el Udinese.


    37' - ¡EL TORINO ABRE EL MARCADOR, MARCA BRAGANCA! Falta desde la izquierda, Che Adams remata de forma acrobática y, al girarse, golpea el poste. El portugués es el más rápido en llegar al rechace y, con un toque, marca su primer gol en la Serie A y adelanta al Torino.

  • FICHA DEL PARTIDO:

    Torino-Udinese 2-1

    Goleadores: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)


    TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez (Ismajli, 46'); Belghali, Bragança (Ilkhan, 54'; Gineitis, 77'), Mandragora, Cacciamani; Oristanio (Vlasic, 54'); Adams (Kulenovic, 65'), Simeone. Entrenador: Abate


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (Bertola, 60'), Solet, Ebosse; Vojvoda (Alaba, 72'), Karlstrom, Zarraga (Jovanovic, 72'), Kamara (Arizala, 81'); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Gomez (Davies, 72'). Entrenador: Runjaic


    Amonestados: Bertola (U)

    Expulsados: -

    Asistencias: -

    Árbitro: Crezzini



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