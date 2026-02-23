¡El «desastre» de Neymar! La superestrella brasileña fracasa y el Santos queda eliminado del Campeonato Paulista, dejando el sueño del Mundial pendiendo de un hilo

El entrenador del Santos, Juan Pablo Vojvoda, se apresuró a defender a su emblemático número 10 tras el partido, y declaró a los periodistas: «Neymar está en muy buena forma física. Completa todas las sesiones de entrenamiento y hoy ha jugado sus primeros 90 minutos del año. Sinceramente, tengo mucha confianza en él.

Su juego mejorará con cada partido. Tengo mucha confianza en él, como en todos los jugadores que tengo en la plantilla. Pero motivará a otros jugadores y se esforzará por alcanzar los objetivos que se ha marcado, tanto en el Santos como en la selección nacional».

Neymar sigue contando con el apoyo para formar parte de la selección brasileña en el Mundial, gracias a su extraordinaria habilidad para desbloquear cualquier defensa. Su compatriota Kleberson declaró recientemente a GOAL: «Tengo muchas ganas de ver a Neymar en el Mundial. En cuanto a su forma física, ahora mismo está muy por detrás de todos, debido a las lesiones y a que el año pasado no ha tenido muchos minutos en el campo.

«El talento que tiene ese chico, en cuanto empiece a sentirse bien, a estar en buena forma física, probablemente podrá ayudar mucho. No llegará al Mundial al 100 % de su forma física, pero cuando empiece el Mundial, especialmente tal y como está ahora, podrá rendir bien porque es el jugador con más talento que tenemos en Brasil. Otros están a un buen nivel, pero nadie puede hacer lo que hace este chico.

Necesita ponerse en forma, jugar minutos y mantenerse en el campo. Cuando miro a todos los jugadores brasileños, nadie es como él. Vale, podemos hablar de Vini Junior, Raphinha o Estevao, pero lo que Neymar es capaz de hacer con el balón hace que sea aterrador marcarlo. Neymar es lo más parecido a Ronaldinho que he visto».