Awoniyi está bajo presión para marcar goles, con el equipo de Frank Lampard todavía sin arrancar en ese apartado en 2026-27, pero el exdelantero de los Sky Blues Morrison, que habló en colaboración con Freebets.com, la fuente de reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL cuando se le comentó que el jugador de 29 años parece más en forma y más fino que desde hace tiempo: «Sin duda. Tienes toda la razón cuando dices que parece mucho mejor. Se le ve con hambre.

«¿Y sabes qué? Realmente no jugó en el Forest. Fue un poco intermitente. Tuvo lesiones. Y luego, cuando no eres la primera opción y sales desde el banquillo cinco minutos aquí y allá, no vas a ganar confianza.

«Creo que lo que me ha demostrado en el Coventry es que es un jugador diferente. Se le ve con hambre, ataca el espacio, está causando muchos problemas. Y para mí, creo que será un buen fichaje. Y por lo que están pagando, creo que entre 10 y 12 millones de libras, podría ser una ganga si marca los goles para mantenerlos en la categoría.

«Tienen a Haji Wright, que volverá de una lesión. [Sidiki] Cherif, al que han fichado por 20 millones de libras, un joven. Creo que eso también pudo haber sido por potencial. Así que tienen mucho ataque. Pero la cuestión es que los goles que van a conseguir llegarán de jugadores como [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto, en esas zonas abiertas. Ahora mismo, desde luego, sí tienen gol en el equipo.

«Y Frank cambió a otro sistema el fin de semana, porque sí pasó a una línea de cinco atrás. Así que podría hacer subir a sus carrileros. Pero eso quizá solo fue contra el Man City. Así que será interesante ver qué hace este fin de semana. Pero sí, ahora mismo hay muchas señales positivas en el Coventry. Yo todavía no pulsaría el botón del pánico».