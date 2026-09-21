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El derbi de Merseyside y el duelo del Arsenal contra el Manchester City, reprogramados en los últimos cambios televisivos de la Premier League
El Liverpool afronta las pruebas reprogramadas de noviembre
Según el Liverpool Echo, las cadenas han cerrado sus elecciones televisivas para la Premier League de noviembre, lo que ha provocado tres cambios importantes en el calendario del Liverpool. El Liverpool ha visto cómo varios partidos clave han sido reubicados para adaptarse a las retransmisiones en directo. El esperado derbi de Merseyside contra el Everton en el Hill Dickinson Stadium se ha retrasado hasta el domingo 29 de noviembre y tendrá un inicio temprano a las 12:00 en TNT Sports.
Además, el Liverpool ha visto cómo su duelo a domicilio contra el Crystal Palace se ha trasladado al domingo 8 de noviembre, mientras que su partido en casa contra el Manchester United está ahora programado para el domingo 22 de noviembre a las 16:30 en Sky Sports.
- AFP
El Arsenal se prepara para un calendario exigente
El Arsenal también ha conocido su calendario modificado para lo que promete ser un exigente mes de noviembre. Mikel Arteta y su plantilla deberán afrontar una serie de compromisos complicados, con dos partidos importantes reajustados por motivos de retransmisión. El Arsenal viajará a Tyneside para enfrentarse al Newcastle United el sábado 21 de noviembre, pero la hora de inicio se ha retrasado hasta las 17:30.
Antes de estos cambios, ya estaba previsto que el exigente mes del club comenzara con una difícil visita a Anfield para medirse al Liverpool el domingo 1 de noviembre a las 16:30, un partido que ya había sido seleccionado previamente para su retransmisión televisiva.
El calendario modificado encabeza los enfrentamientos de peso pesado
El ajuste más destacado para el Arsenal afecta a su esperado duelo contra el Manchester City. Inicialmente programado para el tradicional horario del sábado por la tarde, el partido en el Emirates Stadium se disputará ahora el domingo 29 de noviembre, con comienzo a las 16:30.
Este encuentro representa el primer enfrentamiento entre Arteta y Enzo Maresca desde que el Arsenal logró una victoria en la Community Shield en agosto. Estos ajustes en el calendario nacional llegan en un momento en el que el Arsenal también tiene que gestionar dos partidos europeos contra el Slavia Praha y el Borussia Dortmund, lo que añade aún más complejidad a su apretado calendario de finales de otoño.
- Getty Images Sport
¿Qué les espera ahora a los clubes de la Premier League?
Se espera que la Premier League anuncie durante la semana del 19 de octubre el calendario televisivo navideño para las jornadas 13 a 20. Tanto el Arsenal como el Liverpool esperarán con ganas para ver cómo quedan sus partidos de diciembre y de principios de enero. Hasta entonces, estos horarios actualizados de noviembre permiten a los entrenadores planificar meticulosamente sus estrategias de entrenamiento y rotación de cara al ajetreado periodo invernal.
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