Igual que el Real Madrid construyó distintas etapas de los Galácticos, el Deportivo de La Coruña ha presentado oficialmente al Super Dépor 2.0 tras su regreso a LaLiga. Después de ocho temporadas en las categorías inferiores y de lograr el ascenso directo, el recién ascendido conjunto gallego lanzó una gran declaración de intenciones al gastar cerca de 25 millones de euros durante el mercado de verano.

El CEO Benassi y el director deportivo Fernando Soriano cumplieron sus promesas de construir una plantilla competitiva, joven y con muchísimo talento para el entrenador Antonio Hidalgo.

La agresiva campaña de fichajes marca el inicio de un nuevo y ambicioso capítulo, ya que A Coruña se prepara para recrear la magia de sus históricos años de gloria.