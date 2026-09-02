El Deportivo de La Coruña cierra la cesión por una temporada del centrocampista del Barcelona Marc Casado con opción de compra

El club gallego confirmó oficialmente el acuerdo y destacó el pedigrí de su nuevo fichaje: "A pesar de su juventud, ya llega con una notable experiencia en el fútbol de élite y un impresionante palmarés, que incluye dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España".

Subrayando la flexibilidad táctica del centrocampista, el comunicado añadió: "Con su fichaje, el Dépor incorpora a la plantilla a un jugador muy prometedor y versátil, pero que ya está acostumbrado al fútbol del más alto nivel y con experiencia tanto en competiciones nacionales como internacionales".