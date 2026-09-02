Ricardo Larreina Amador
Traducido por
El Deportivo de La Coruña cierra la cesión por una temporada del centrocampista del Barcelona Marc Casado con opción de compra
Los gallegos se aseguran un talento del Barça
El Deportivo ha confirmado oficialmente la llegada de Casado en calidad de cedido por una temporada desde el Barcelona. Según el especialista en fichajes Fabrizio Romano, el acuerdo incluye una opción para que el conjunto gallego haga permanente el traspaso por 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares) al final de la campaña. El centrocampista deja Cataluña en busca de minutos con regularidad en el primer equipo después de haberse asentado en el fútbol profesional a través de La Masia.
- Getty Images Sport
Depor elogia al nuevo fichaje
El club gallego confirmó oficialmente el acuerdo y destacó el pedigrí de su nuevo fichaje: "A pesar de su juventud, ya llega con una notable experiencia en el fútbol de élite y un impresionante palmarés, que incluye dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España".
Subrayando la flexibilidad táctica del centrocampista, el comunicado añadió: "Con su fichaje, el Dépor incorpora a la plantilla a un jugador muy prometedor y versátil, pero que ya está acostumbrado al fútbol del más alto nivel y con experiencia tanto en competiciones nacionales como internacionales".
Un centrocampista polivalente busca minutos
Casado deja el Camp Nou tras quedar relegado en la jerarquía del centro del campo por detrás de estrellas consolidadas como Rodri, Frenkie de Jong y Marc Bernal. Anteriormente disputó 75 partidos con el primer equipo del Barcelona y sumó dos internacionalidades con la selección absoluta de España, desenvolviéndose con soltura tanto como mediocentro defensivo como lateral derecho. Su experiencia al más alto nivel, repartida en 49 partidos de La Liga y 19 encuentros de la Champions League, aportará ahora una calidad vital al Dépor a lo largo de la temporada.
- NurPhoto
Los debuts se perfilan ante el Villarreal
El jugador de 22 años podría debutar de inmediato este sábado, cuando el recién ascendido visite al Villarreal en su cuarto partido de Liga. Llega en un momento en el que los gallegos están disfrutando de un inicio positivo en su regreso a la máxima categoría, situados en la octava posición tras sumar cinco puntos en tres partidos. El exigente choque a domicilio le brinda al exjugador del Barça la oportunidad perfecta para empezar con buen pie.
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