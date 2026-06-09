Jiménez pasó cinco años en el West Midlands tras llegar cedido por el Benfica en 2018. Antes de fichar por el Fulham por 5 millones de libras en 2023, se convirtió en leyenda del club con 57 goles en 166 partidos, incluidos 40 en la Premier League, marca que lo sitúa como máximo goleador histórico de los Wolves en esta competición. Por eso, su posible regreso es muy esperado.