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El delantero del Nottingham Forest Dan Ndoye elogia la mentalidad suiza de élite tras sobreponerse para hundir a Eslovenia
Superar un revés temprano en Lucerna
El regreso de Suiza a casa tras su recorrido hasta los cuartos de final del Mundial resultó ser una prueba de nervios más que una victoria rutinaria. La selección anfitriona quedó atónita apenas 90 segundos después del inicio del partido, cuando Zan Vipotnik aprovechó un fallo defensivo para adelantar por sorpresa a Eslovenia. Sin embargo, la respuesta suiza fue comedida y disciplinada, negándose a que esa desventaja temprana marcara el ritmo del encuentro.
Al reflexionar sobre ese complicado inicio, el héroe del partido Dan Ndoye admitió que el gol tempranero fue un obstáculo importante. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero al encajar un gol justo al principio, nuestra tarea no se hizo más fácil. Por suerte, volvimos inmediatamente al buen camino", declaró el jugador del Nottingham Forest, en declaraciones recogidas por Leman Bleu TV.
Ndoye acabó asegurando los tres puntos en el minuto 38, al culminar una jugada después de que Zeki Amdouni forzara un error en la zaga eslovena. El extremo señaló que derribar la resistencia de un rival rocoso exigía un enfoque psicológico específico. "Es un equipo que defiende con un bloque bajo, pero estuvimos muy presentes en su área. Tuvimos paciencia y conseguimos crear ocasiones, pese al poco espacio que nos dejaron", explicó.
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Construir una nueva cultura dentro de la plantilla
La victoria fue especialmente destacable dadas las importantes ausencias en la concentración de Suiza. La selección se ha visto obligada a adaptarse sin líderes clave como Granit Xhaka y Breel Embolo, ambos no disponibles tras las informaciones sobre una controversia relacionada con un certificado COVID. A pesar de estas bajas, la integración de jóvenes talentos como Winsley Boteli y Sascha Britschgi ha sido fluida, lo que garantiza que el equipo siga siendo competitivo.
Ndoye, que celebró su 40 internacionalidad durante el partido, cree que el grupo actual ha alcanzado una cierta normalidad pese a la renovación de efectivos. «Es una mezcla de juventud y experiencia», señaló el jugador de 25 años. «Están llegando muchos jóvenes e intentamos inculcarles la mentalidad que hemos tenido con los jugadores veteranos desde hace ya varios años».
Mantener el impulso del Grupo B1
Suiza se mantiene ahora con firmeza en lo más alto del Grupo B1, con un pleno de nueve puntos en tres partidos. La atención se centra de inmediato en el choque del martes por la noche ante Macedonia del Norte, donde otros tres puntos podrían asegurar potencialmente el primer puesto del grupo, siempre que Escocia y Eslovenia se neutralicen mutuamente en el otro encuentro. La selección suiza afronta la cita con mucha confianza, mientras busca ampliar su racha de victorias.
Tras haberse enfrentado recientemente a los macedonios, Ndoye tiene claro el desafío que les espera. «Jugamos contra ellos el pasado sábado, así que sabemos qué esperar. Esperamos darle continuidad con una cuarta victoria», afirmó.
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Con la vista puesta en los objetivos de clasificación
La madurez mostrada en Lucerna sugiere que Suiza se siente cada vez más cómoda en el papel de favorita de grupo. Al evitar un posible tropiezo ante una Eslovenia de planteamiento defensivo, se ha colocado en una posición inmejorable para cerrar este parón internacional con un pleno de victorias. La mezcla de paciencia táctica y acierto individual de cara a portería ha demostrado ser una fórmula ganadora en este ciclo de la Nations League.
Ndoye concluyó reforzando la necesidad de mantener la regularidad, independientemente del nivel de juego. «Incluso si no jugamos nuestro mejor partido, conseguimos ganar y eso es positivo. Debemos continuar con esta dinámica», añadió.
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