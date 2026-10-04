El regreso de Suiza a casa tras su recorrido hasta los cuartos de final del Mundial resultó ser una prueba de nervios más que una victoria rutinaria. La selección anfitriona quedó atónita apenas 90 segundos después del inicio del partido, cuando Zan Vipotnik aprovechó un fallo defensivo para adelantar por sorpresa a Eslovenia. Sin embargo, la respuesta suiza fue comedida y disciplinada, negándose a que esa desventaja temprana marcara el ritmo del encuentro.

Al reflexionar sobre ese complicado inicio, el héroe del partido Dan Ndoye admitió que el gol tempranero fue un obstáculo importante. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero al encajar un gol justo al principio, nuestra tarea no se hizo más fácil. Por suerte, volvimos inmediatamente al buen camino", declaró el jugador del Nottingham Forest, en declaraciones recogidas por Leman Bleu TV.

Ndoye acabó asegurando los tres puntos en el minuto 38, al culminar una jugada después de que Zeki Amdouni forzara un error en la zaga eslovena. El extremo señaló que derribar la resistencia de un rival rocoso exigía un enfoque psicológico específico. "Es un equipo que defiende con un bloque bajo, pero estuvimos muy presentes en su área. Tuvimos paciencia y conseguimos crear ocasiones, pese al poco espacio que nos dejaron", explicó.