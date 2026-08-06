Getty
Traducido por
El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee, autorizado para regresar a la Serie A mientras la Juventus planea una ofensiva por su cesión
La Juventus acelera su ofensiva para conseguir la cesión de Joshua Zirkzee
La Juventus está dando pasos cada vez más concretos para fichar a Zirkzee durante el mercado de verano. El gigante italiano ha recibido la crucial luz verde del Manchester United para estudiar una cesión, según La Gazzetta dello Sport. El atacante nacido en 2001 ha vivido dos años discretos en la Premier League. Ha expresado una profunda nostalgia por la Serie A y ha dado su total disponibilidad para unirse a los bianconeri.
Esta posible llegada se produce mientras el futuro de Jonathan David en Turín es cada día más incierto. La temprana retirada del delantero canadiense durante un amistoso contra el Chelsea en Hong Kong señaló simbólicamente un inminente relevo este verano.
- Getty
Massara negocia unas condiciones económicas ajustadas
El director deportivo de la Continassa, Ricky Massara, está impulsando activamente la operación y trabajando a fondo en los detalles más finos del contrato. El objetivo claro de Massara es cerrar una cesión simple, sin obligación de compra, para proteger el equilibrio financiero del club. La Juventus tiene un margen de maniobra limitado en el mercado tras comprometer una fuerte inversión para fichar a Randal Kolo Muani. El club italiano acordó un precio de 38 millones de euros más 12 millones en variables garantizadas con el Paris Saint-Germain por el francés.
Massara ya intentó fichar a la exestrella del Bolonia durante su etapa en la Roma. Ahora está acelerando las negociaciones para aprovechar una oportunidad que considera imperdible para el club turinés.
Versatilidad táctica para la delantera de Spalletti
Aunque no se considera a Zirkzee un delantero centro puro, su calidad técnica y su experiencia internacional elevarían de forma significativa las opciones ofensivas de Luciano Spalletti. El neerlandés ya demostró anteriormente su capacidad para dirigir el juego al más alto nivel en el fútbol italiano.
Su posible llegada depende de que se resuelva la situación de David. El delantero canadiense quiere seguir en Turín para resarcirse de una decepcionante primera temporada en la que solo marcó ocho goles, con el objetivo de replicar su prolífica etapa en el Lille. Aunque la Juventus valora el profesionalismo de David, la oportunidad de hacerse con Zirkzee en calidad de cedido podría empujar al ex del Lille a considerar una salida después de solo un año.
- Getty Images
Próximos pasos en el cambio de ataque en Turín
Las negociaciones entre la Juventus y el United están a punto de intensificarse mientras Massara intenta cerrar el acuerdo. Resolver el futuro de David sigue siendo la pieza clave que debe encajar antes de que la Juventus pueda cerrar oficialmente la cesión.
Si las conversaciones con el Manchester United se vienen abajo inesperadamente en el tramo final del mercado, la Juventus mantiene planes alternativos para reforzar la delantera de Spalletti. El club sigue de cerca a varios delanteros que se espera que salgan del Chelsea, entre ellos Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha y Liam Delap, como opciones de respaldo antes de que cierre el mercado.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias