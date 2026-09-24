Getty Images Sport
Traducido por
El delantero del Manchester City Erling Haaland supera a Ronaldo e Ibrahimovic con un doblete decisivo para Noruega
Haaland alcanza un hito con su selección
Haaland alcanzó hoy otro hito asombroso, al marcar su 64.º gol internacional durante una vibrante victoria por 3-2 de Noruega ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA. Haaland ya ha superado tanto a Ronaldo como a Ibrahimovic, que cerraron sus respectivas carreras internacionales con 62 goles, según The Athletic.
Haaland logró esta notable hazaña en apenas su 56.º partido con su selección, manteniendo una increíble media de más de un gol por encuentro. Vio puerta por primera vez en el minuto 18, doblando la ventaja de Noruega después de que Oscar Bobb abriera el marcador solo cuatro minutos antes.
- Getty Images Sport
Un doblete decisivo para la victoria contra Dinamarca
El histórico primer gol mostró la característica definición clínica por la que Haaland es conocido en todo el mundo. Después de que Antonio Nusa diera la asistencia al arrancar con una velocidad tremenda y filtrar un pase atrás por el lado izquierdo del área, Haaland sacó un disparo raso y potente directamente entre las piernas del portero.
Tras los empates de Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund, Haaland volvió a marcar en el minuto 74 para asegurar la victoria. El tanto del triunfo llegó tras una jugada de córner en corto bien ejecutada, con un pase raso al primer palo, donde Haaland empujó el balón a la red con potencia para sellar el triunfo.
La forma imparable del Manchester City
Este hito internacional es una prolongación del estado de forma devastador que Haaland ha mostrado a nivel de clubes esta temporada. El Manchester City se ha beneficiado enormemente de su incomparable instinto goleador, con Haaland sumando siete goles en solo siete partidos en todas las competiciones. Esto incluye cinco goles en cinco apariciones en la Premier League y dos goles en un solo partido de la Champions League. Desde su llegada al Etihad Stadium, Haaland ha firmado un registro descomunal, con 169 goles y 30 asistencias en 205 partidos. Sus aportaciones han sido vitales para conquistar varios grandes títulos, entre ellos dos Premier League y la Liga de Campeones de la UEFA.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera a Noruega y a Haaland?
Tras esta dramática victoria, Noruega se enfrentará a Portugal el domingo en un partido crucial para decidir el liderato de su grupo de la Liga de Naciones. Haaland y sus compañeros de equipo se medirán después a Gales el jueves 1 de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias