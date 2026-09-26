Isak reflejaba una mezcla de emociones mientras atravesaba la zona mixta tras la victoria de Suecia por 2-1 sobre Rumanía. Aunque el delantero mostraba una sonrisa de satisfacción después de contribuir a un triunfo vital, cojeaba de forma visible y llamó la atención por una imagen bastante desagradable en su pie derecho. El delantero del Liverpool sufrió un duro pisotón durante la segunda parte, que le dejó el dedo del pie cubierto de sangre y le obligó a hacer gestos de dolor durante buena parte de los últimos minutos del partido.

Al dirigirse a los periodistas que se reunieron para comprobar su estado, el jugador de 27 años señaló la lesión para confirmar la gravedad del golpe. El delantero se mostró notablemente tranquilo pese a las evidencias físicas del encontronazo, y explicó que el dolor era intenso, pero manejable una vez pasó el impacto inicial. "Se puede ver...", señaló mientras miraba hacia su dedo del pie ensangrentado, según recoge Aftonbladet. "Fue un pisotón de verdad. Los que habéis jugado quizá sepáis que tarda unos minutos en pasar, pero estaba bien".