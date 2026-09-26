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El delantero del Liverpool Alexander Isak muestra su espantoso dedo del pie ensangrentado tras el feroz duelo de Suecia contra Rumanía
Las cicatrices de guerra del talismán sueco
Isak reflejaba una mezcla de emociones mientras atravesaba la zona mixta tras la victoria de Suecia por 2-1 sobre Rumanía. Aunque el delantero mostraba una sonrisa de satisfacción después de contribuir a un triunfo vital, cojeaba de forma visible y llamó la atención por una imagen bastante desagradable en su pie derecho. El delantero del Liverpool sufrió un duro pisotón durante la segunda parte, que le dejó el dedo del pie cubierto de sangre y le obligó a hacer gestos de dolor durante buena parte de los últimos minutos del partido.
Al dirigirse a los periodistas que se reunieron para comprobar su estado, el jugador de 27 años señaló la lesión para confirmar la gravedad del golpe. El delantero se mostró notablemente tranquilo pese a las evidencias físicas del encontronazo, y explicó que el dolor era intenso, pero manejable una vez pasó el impacto inicial. "Se puede ver...", señaló mientras miraba hacia su dedo del pie ensangrentado, según recoge Aftonbladet. "Fue un pisotón de verdad. Los que habéis jugado quizá sepáis que tarda unos minutos en pasar, pero estaba bien".
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La forma a nivel internacional refleja el éxito nacional
A pesar del susto por la lesión, la noche de Isak quedó definida por su instinto letal de cara a puerta durante la primera parte. Abrió el marcador para su selección tras un envío milimétrico de Yasin Ayari, que se ha convertido en una pieza clave en la creación del centro del campo sueco. El delantero no tardó en elogiar a su compañero por la calidad de la asistencia, señalando que el pase facilitó mucho su remate. «Se la dejó en bandeja. Fue fantástico», dijo el atacante.
El gol da continuidad al resurgir del exjugador del Newcastle, que ha firmado un gran inicio de temporada a nivel de clubes. Después de una complicada campaña de debut tras su traspaso millonario a Anfield, Isak parece haber encontrado su ritmo bajo la dirección táctica de Graham Potter en el escenario internacional. Su capacidad para trasladar su olfato goleador en la Premier League al amarillo y azul de Suecia será un enorme impulso para la selección nacional, que busca ganar impulso en su campaña actual.
La confianza crece tras los problemas del Liverpool
La actual racha de forma del delantero contrasta de manera evidente con las dificultades que afrontó el año pasado. Después de haber marcado ya cuatro goles en los cinco partidos de la Premier League del Liverpool esta temporada, ya ha duplicado su cifra de toda la anterior campaña liguera. Ver puerta con su selección supuso además una confirmación más de su regreso a su mejor nivel. Isak admitió que cambiar de entorno y mantener su racha goleadora era vital para su agudeza mental y su confianza de cara a un periodo cargado de partidos.
"Genial. Un entorno diferente, un nuevo gol. Fue bueno de cara al futuro. He estado con mejor ánimo, pero espero que eso continúe", señaló.
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El foco se desplaza al choque contra Polonia
La victoria en el Strawberry Arena proporciona una base sólida a Suecia en un competitivo grupo de la Nations League que también incluye a Bosnia-Herzegovina. La selección tendrá solo dos días de descanso antes de volver a la acción para enfrentarse a una peligrosa Polonia el lunes por la noche en Solna. Más allá del duro encuentro para Isak, Suecia afronta más preocupaciones de personal de cara a sus próximos compromisos. Emil Holm, que recientemente ha tenido problemas físicos que le hicieron perderse la Copa del Mundo, tuvo que abandonar el campo en camilla. El defensa parecía encontrarse en un estado de gran dolor por una presunta lesión en el muslo, lo que empaña lo que, por lo demás, fue un exitoso inicio de la campaña de la Nations League para el conjunto escandinavo.
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