El capitán añadió que la disciplina táctica y una preparación exhaustiva serán cruciales en su intento de frenar el impulso de los líderes de la liga. En declaraciones continuadas a los medios del club, Brugue comentó: "Vamos a trabajar, preparar un buen plan de partido y, ¿por qué no?"

Ese optimismo se sustenta en una racha liguera sin perder en casa que se remonta a febrero de 2026. En sus últimos nueve partidos de La Liga como local, el equipo de Castro ha logrado ocho victorias, incluida una contundente victoria por 5-2 sobre el Real Betis en su estreno en casa de la temporada 2026-27, antes de empatar sin goles con el Málaga la última vez.