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El delantero del Levante Roger Brugue confía en frenar el arranque perfecto del Barcelona en La Liga
El capitán descarta la etiqueta de tapado
El capitán del Levante, Brugue, cree que su equipo puede frenar el impulso del Barcelona cuando el líder de LaLiga visite Valencia este fin de semana. Los hombres de Luis Castro reciben al gigante catalán en el Estadio Ciudad de Valencia el domingo 13 de septiembre, en la quinta jornada. Con un formidable historial en casa a sus espaldas, el delantero insiste en que los locales tienen la base necesaria para dar la sorpresa.
- SOPA Images
Brugue respalda el rendimiento en casa
Aunque reconoce que el visitante llega en un estado de forma impecable a nivel nacional, Brugue cree que la ventaja de jugar en casa permitirá a su equipo presentar una dura batalla. En declaraciones a los canales oficiales del club, el capitán del Levante subrayó su firme mentalidad: "El Barça es un gran rival y llega a este partido en buena forma, pero también sabemos que somos fuertes en casa. Hemos ganado seis seguidos en casa y vamos a afrontarlo sin miedo, sin ningún complejo de inferioridad".
El Levante se apoya en su fortaleza
El capitán añadió que la disciplina táctica y una preparación exhaustiva serán cruciales en su intento de frenar el impulso de los líderes de la liga. En declaraciones continuadas a los medios del club, Brugue comentó: "Vamos a trabajar, preparar un buen plan de partido y, ¿por qué no?"
Ese optimismo se sustenta en una racha liguera sin perder en casa que se remonta a febrero de 2026. En sus últimos nueve partidos de La Liga como local, el equipo de Castro ha logrado ocho victorias, incluida una contundente victoria por 5-2 sobre el Real Betis en su estreno en casa de la temporada 2026-27, antes de empatar sin goles con el Málaga la última vez.
- AOP.Press
Un calendario exigente pone a prueba a los gigantes
El Barcelona de Hansi Flick ha arrancado de forma explosiva la temporada 2026-27, con victorias en sus cuatro primeros partidos de liga, 17 goles a favor y solo dos en contra. Antes de viajar para enfrentarse al Levante, el conjunto azulgrana debe afrontar el miércoles en casa su estreno en la fase de liga de la Champions League ante el Feyenoord. El apretado calendario de los visitantes podría darle al equipo local una oportunidad ideal para dar la gran sorpresa.
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