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El delantero del Leeds United está «muy interesado» en fichar por La Liga, y Daniel Farke le autoriza la salida
Mateo Joseph se plantea fichar por un equipo español de forma definitiva
El jugador de 22 años ha pasado la temporada con el Mallorca y ha marcado dos goles y dado tres asistencias en LaLiga. Aunque el acuerdo inicial no incluía opción de compra, el Leeds ahora aceptaría la venta, según Football Insider. El internacional juvenil español prefiere seguir en la Península Ibérica, y el club de Yorkshire no planea obstaculizar su salida, pues busca optimizar la plantilla de Farke.
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Farke prescinde del delantero tras los roces del verano
La directiva de Elland Road ha cambiado de postura y autoriza la salida de Joseph. El verano pasado el delantero forzó su traspaso e incluso se negó a viajar a Alemania en la gira de pretemporada. El Leeds, que entonces solo aceptó cederlo, ahora busca venderlo. Sin embargo, ahora se le excluye del proyecto a largo plazo de Farke. Con contrato hasta 2028, el Leeds puede pedir un buen precio, aunque ambas partes prefieren una salida. Su regularidad en España esta temporada mantiene alto el interés en el delantero.
La permanencia en la Premier League, clave para la estrategia de fichajes
El Leeds prioriza la profundidad y la calidad de su plantilla para afianzarse en la Premier League. Aunque la salida de Joseph parece segura, el club lucha por retener a sus piezas clave en defensa. Según Football Insider, los Whites hacen todo lo posible por retener a Pascal Struijk, quien interesa al Tottenham y al Newcastle. A pesar de la inminente ventana de fichajes, el objetivo inmediato del club es cerrar la temporada con fuerza. Ha sido una campaña histórica para el club de Elland Road, que recientemente se aseguró su plaza en las semifinales de la FA Cup con una dramática victoria en los penaltis contra el West Ham United. Mantener a sus mejores talentos probablemente dependa de conservar su lugar en la máxima categoría.
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Se prevé una renovación de la plantilla en Elland Road
Como Joseph podría marcharse, el Leeds busca ya posibles fichajes para el verano. El club quiere subir en la tabla, así que algunos jugadores con menos minutos podrían salir para dar cabida a refuerzos de más renombre. El deseo de Joseph de jugar en La Liga coincide con el plan del Leeds de obtener fondos para su propia campaña de fichajes. El delantero ya había despertado el interés de equipos como el Real Betis e incluso el Wrexham, pero su prioridad es volver a la máxima categoría española. Con la temporada cerca de acabar, los aficionados del Leeds esperan un mercado de fichajes movido mientras el club avanza en su evolución bajo Farke.