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El delantero del Everton Martin Sherif, acusado por la FA de presuntas 61 infracciones de apuestas
Detalles de los cargos de la FA
El Daily Mail informó el miércoles de que la Football Association ha acusado a Sherif de presuntamente infringir las estrictas normas sobre apuestas. Sherif está acusado de realizar 61 apuestas en partidos de fútbol durante un periodo de 15 meses comprendido entre el 20 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2026.
La FA emitió un comunicado detallado para confirmar el procedimiento disciplinario. El comunicado decía: "Martin Sherif, del Everton FC, ha sido acusado de infringir las normas sobre apuestas de la FA. Se alega que el jugador infringió la Regla E1.2 de la FA en relación con 61 apuestas realizadas en partidos de fútbol entre el 20 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2026. Martin Sherif tiene hasta el lunes 17 de agosto para presentar una respuesta".
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El Everton y las cesiones
Sherif lleva en el Everton desde los 13 años y anteriormente ya se entrenó con el primer equipo, aunque nunca ha disputado un partido oficial con el conjunto absoluto. El atacante pasó tiempo fuera del Everton la pasada temporada para adquirir experiencia en categorías sénior del fútbol inglés.
Sherif se incorporó al Rotherham United como cedido, donde marcó dos goles en 10 apariciones en la League One antes de que su etapa se viera acortada en diciembre debido a las lesiones. Después, Sherif se marchó cedido al Port Vale en febrero. Logró marcar dos goles en 17 partidos con el Port Vale, pero finalmente no pudo ayudar al club a evitar el descenso a la League Two.
Postura del club y apoyo
El Everton aún no ha publicado un comunicado oficial sobre los cargos presentados contra Sherif. Sin embargo, The Athletic informó de que una fuente cercana al Everton confirmó que el club tiene planes para abordar la situación internamente.
Según la fuente anónima, el Everton cooperará plenamente con la FA durante todo el proceso disciplinario, al tiempo que se asegurará de proporcionar el apoyo necesario a Sherif durante este periodo. Las autoridades del fútbol inglés prohíben estrictamente a los jugadores apostar en cualquier partido de fútbol en todo el mundo para proteger la integridad de este deporte. Sherif debe ahora trabajar con el Everton y sus representantes legales para formular una respuesta a las acusaciones antes de la fecha límite fijada por la FA.
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¿Qué pasa ahora?
Sherif tiene hasta el lunes para responder formalmente a los cargos relacionados con las apuestas. Si Sherif es declarado culpable, podría enfrentarse a una larga suspensión de toda actividad futbolística, similar a los castigos impuestos a otros jugadores por infringir las normas sobre apuestas en los últimos años. El Everton esperará al veredicto final de la FA antes de decidir cualquier otra medida disciplinaria interna en relación con su futuro en el club.
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