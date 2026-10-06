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El delantero del Arsenal Viktor Gyokeres disfruta de una increíble racha goleadora en la Nations League tras impulsar a Suecia a superar a Rumanía
Noche récord para Gyokeres
Gyokeres sigue afianzando su estatus como uno de los rematadores más letales de Europa tras ampliar su sensacional racha goleadora en la escena internacional. El jugador de 26 años marcó el único gol del partido en la ajustada victoria por 1-0 de Suecia sobre Rumanía, lo que garantiza que Suecia siga en una buena posición para ganar su grupo de la Nations League. El gol fue especialmente significativo, ya que fue el séptimo partido consecutivo de la Nations League en el que el delantero vio puerta.
El gol en Bucarest no solo tuvo importancia por el récord en la Nations League; también permitió a Gyokeres alcanzar otro hito relevante en la historia del fútbol sueco. Al marcar, el delantero del Arsenal superó a Marcus Berg en la lista de máximos goleadores históricos de su país. Ahora suma 25 goles internacionales, lo que refuerza aún más la expectación generada en torno a su reciente y mediático traspaso a la Premier League.
Gyokeres, en forma, exige estándares más altos
El momento decisivo llegó en el minuto 13 del partido, cuando Gyokeres fue el más rápido en reaccionar para empujar el balón a la red después de que un remate de Sebastian Nanasi se estrellara contra la madera. Este último gol permitió al delantero entrar en una categoría propia, después de haber compartido previamente el récord de marcar en cinco partidos consecutivos con Aleksandar Mitrovic y Benjamin Sesko. Al marcar en siete partidos seguidos, ha establecido una nueva referencia en la historia de la competición.
Al reflexionar sobre su actual racha de forma, el delantero expresó su satisfacción por su eficacia de cara a portería. "Se siente bien. Parece que tienes buenas ocasiones y luego marcas. Pero probablemente podríamos haber hecho más en la primera parte y haber sentenciado el partido. Les dejamos jugar y no presionamos lo bastante bien arriba en la segunda parte, así que nos lo pusimos difícil a nosotros mismos", dijo Gyokeres a Viaplay, según recoge Fotbolldirekt.
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La solidez defensiva da sus frutos
Sin embargo, el delantero se mostró animado por la solidez defensiva que exhibió el equipo. Mantener la portería a cero ha sido una prioridad para el cuerpo técnico, y Gyokeres señaló que ganar sin brillar a veces es un paso necesario para el desarrollo del grupo. Destacó que era importante para el colectivo sacar adelante un partido en el que las cosas no salieron exactamente según lo previsto, y describió la imbatibilidad como un aspecto muy positivo para el futuro del equipo.
"Es importante para el equipo tener este tipo de partidos en los que las cosas quizá no salgan exactamente como queremos. Conseguimos mantener la portería a cero, hacía tiempo que no lo lográbamos, así que es muy positivo. Luego está claro que necesitamos controlar un poco más el partido", dijo.
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Cogiendo impulso de cara a noviembre
Suecia ha establecido una ventaja de dos puntos sobre Bosnia al frente de su grupo tras una victoria crucial. El triunfo asegura una posición sólida para el equipo de cara a los compromisos internacionales de noviembre, dándole un impulso clave para seguir avanzando en el torneo.
«Muy bien. Conocíamos la situación antes de este partido, así que era importante para nosotros sumar tres puntos y volver en noviembre con una buena posición en el grupo. Así que la sensación es muy positiva», declaró Gyokeres a Sportbladet.
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