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El delantero del Arsenal Viktor Gyokeres disfruta de la sensación de marcar mientras la perfecta Suecia hunde a Polonia
Suecia mantiene su arranque perfecto en la Nations League
La etapa de Potter como seleccionador de Suecia sigue cobrando impulso después de que su equipo lograra una segunda victoria consecutiva en la Liga de Naciones. El Blagult dio continuidad a su triunfo inicial ante Rumanía con una actuación dominante frente a Polonia, lo que le permite seguir en lo más alto de la clasificación. Aunque Polonia opuso una dura resistencia en la primera mitad, la mayor calidad ofensiva de Suecia terminó imponiéndose ante una exultante afición local.
Los locales tardaron muy poco en imponer su autoridad cuando Benjamin Nygren abrió el marcador a los ocho minutos de partido, rematando de cabeza después de que Victor Lindelof mantuviera vivo un córner. Polonia reaccionó y logró igualar justo antes del descanso por medio de Sebastian Szymanski, que aprovechó una excelente acción por banda de Nicola Zalewski. Sin embargo, Suecia recuperó el control tras el descanso, con Yasin Ayari devolviendo la ventaja antes de que el incontenible Gyokeres sellara los tres puntos con una definición clínica.
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Reflexiones sobre marcar goles
Gyokeres parece imparable en la escena internacional, ya que ha marcado por segunda vez en solo tres días con Suecia. Señaló que el equipo tomó completamente el control en la segunda parte para lograr una victoria merecida, y añadió que se sintió muy bien sobre el césped y que estaba encantado de volver a ver portería. Con Alexander Isak de baja por lesión, Gyokeres ha asumido rápidamente un papel central en Suecia durante esta concentración de la selección. Su racha goleadora en partidos consecutivos y los muchos minutos disputados demuestran su creciente importancia en el equipo, y se espera que asuma una gran carga ofensiva en los dos próximos partidos del combinado nacional.
«En la segunda parte tomamos el control por completo y ganamos justamente. Yo estuve un poco igual que el desarrollo del partido. En la segunda parte me sentí muy bien y fue divertido marcar», dijo, según recoge Aftonbladet.
Gyokeres supera el umbral del dolor
La victoria quedó algo eclipsada por el peaje físico que tuvo que pagar la gran estrella de Suecia, Gyokeres. Después del pitido final, se vio al delantero caminando en calcetines, que mostraban dos grandes manchas de sangre en sus calcetines blancos, sobre ambos dedos gordos de los pies. Al ser preguntado por las lesiones visibles y por si eran el resultado de que le pisaran dos veces, el atacante se mostró notablemente tranquilo y se limitó a decir: "Sí... así es a veces. Pero ahora hemos ganado y he marcado un gol, así que no es algo que tenga que mencionar."
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Centrados en la recuperación de cara al viaje a Bosnia
Con seis puntos ya en el bolsillo, Suecia está en una posición inmejorable para asegurar el ascenso. La integración de talentos jóvenes como Nygren y Ayari junto a estrellas consolidadas ha dado a Potter una plantilla equilibrada, capaz de controlar los partidos tanto con balón como sin él. Gyokeres ya está centrado en el siguiente desafío e insiste en que la recuperación es la prioridad antes de que la selección viaje para medirse a Bosnia y Herzegovina. «Por supuesto que está apretado (por los partidos). Pero es importante recuperarse y estar listo para el próximo partido. Los partidos son divertidos, así que no hay nada de lo que quejarse», concluyó.
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