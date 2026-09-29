El delantero del Arsenal Viktor Gyokeres disfruta de la sensación de marcar mientras la perfecta Suecia hunde a Polonia

La etapa de Potter como seleccionador de Suecia sigue cobrando impulso después de que su equipo lograra una segunda victoria consecutiva en la Liga de Naciones. El Blagult dio continuidad a su triunfo inicial ante Rumanía con una actuación dominante frente a Polonia, lo que le permite seguir en lo más alto de la clasificación. Aunque Polonia opuso una dura resistencia en la primera mitad, la mayor calidad ofensiva de Suecia terminó imponiéndose ante una exultante afición local.

Los locales tardaron muy poco en imponer su autoridad cuando Benjamin Nygren abrió el marcador a los ocho minutos de partido, rematando de cabeza después de que Victor Lindelof mantuviera vivo un córner. Polonia reaccionó y logró igualar justo antes del descanso por medio de Sebastian Szymanski, que aprovechó una excelente acción por banda de Nicola Zalewski. Sin embargo, Suecia recuperó el control tras el descanso, con Yasin Ayari devolviendo la ventaja antes de que el incontenible Gyokeres sellara los tres puntos con una definición clínica.