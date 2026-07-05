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El delantero de la selección masculina de Estados Unidos, Folarin Balogun, vio roja contra Bosnia y Herzegovina, pero su sanción de un partido se aplaza, así que podrá jugar contra Bélgica
Se ha pospuesto la suspensión
Balogun se perdió el partido del lunes tras recibir una tarjeta roja directa por una falta sobre el bosnio Tarik Muharemovic, lo que, según el reglamento de la FIFA, supone un partido de sanción. La selección estadounidense no recurrió la decisión, y el jugador la aceptó.
Sin embargo, la FIFA intervino y suspendió la sanción por un año.
La Federación Estadounidense de Fútbol emitió un comunicado: «Aceptamos la decisión de la Comisión Disciplinaria y nos complace que Folarin Balogun pueda jugar mañana. Toda nuestra atención se centra en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle, y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestra increíble afición».
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La FIFA se pronuncia
La FIFA explicó su decisión en un comunicado:
«La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección de Estados Unidos Folarin Balogun, expulsado con tarjeta roja directa en el partido de la Copa Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina, el 1 de julio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium: Suspensión de un partido por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC).
«De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de la suspensión de un partido queda suspendida durante un período de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión se revocará y la sanción se hará efectiva, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por la nueva infracción».
Antes del torneo, la FIFA ya había levantado una suspensión de un partido a Cristiano Ronaldo. El astro portugués iba a perderse el debut contra la República Democrática del Congo —al cumplir la última jornada de una sanción de tres partidos—, pero finalmente pudo jugar.
No obstante, suspender una sanción durante un torneo es inédito.
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¿Está implicada la Casa Blanca?
El presidente Donald Trump, cercano al titular de la FIFA, Gianni Infantino, habría llamado para pedir que se revisara la tarjeta roja. La FIFA niega que la Casa Blanca influyera en la decisión.
Pese a ello, Trump usó Truth Social para opinar:
«¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y rectificar una gran injusticia! Presidente DONALD J. TRUMP», escribió tras confirmarse la noticia.
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Un gran torneo para Balogun
Balogun ha sido una de las estrellas del Mundial: titular en tres de los cuatro partidos de Estados Unidos y con un gol en cada uno. Marcó contra Bosnia y Herzegovina antes de ser expulsado. La Federación Estadounidense de Fútbol no recurrió la suspensión, pues la FIFA no permite impugnar decisiones durante el torneo, pero podría prolongarla.
Al día siguiente del partido, el delantero se pronunció sobre la decisión.
«Lo más importante para mí es dar un buen ejemplo a la gente que nos ve», explicó. «Sé que para muchos espectadores estadounidenses este puede ser su primer Mundial. Por eso es clave mostrar que, pase lo que pase, hay que seguir siendo uno mismo».
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¿El partido más importante de la historia de Estados Unidos?
Estados Unidos se mide a Bélgica en el que quizá sea el partido más importante de su historia. Una victoria les daría el pase a cuartos y sería su tercera eliminatoria ganada en un Mundial. Bélgica venció 1-0 a Senegal con un penalti en el final del partido de la ronda de 32.
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