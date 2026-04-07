El delantero de la selección estadounidense Patrick Agyemang se queda fuera del Mundial tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles con el Derby County

La lesión de Agyemang llega en el peor momento posible para él a nivel personal, ya que le dejará oficialmente fuera del Mundial. Además, se produce justo cuando estaba cogiendo impulso para formar parte de la convocatoria para ese Mundial.

El delantero fue convocado en marzo y jugó contra Bélgica y Portugal durante el parón internacional. Marcó el segundo gol de la selección estadounidense como suplente en la derrota por 5-2 ante Bélgica, antes de volver a salir desde el banquillo y ofrecer algunos momentos brillantes en la derrota por 2-0 ante Portugal.

Agyemang era uno de los candidatos a formar parte del grupo de delanteros de Mauricio Pochettino, junto con Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent y Brian White, entre otros que han ocupado esa posición durante el último año aproximadamente.