El delantero de la Juventus quiere forzar su fichaje por el Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski

El amanecer de una nueva era en el Camp Nou podría estar encabezado por uno de los delanteros más certeros de la Serie A. Según informa Tuttosport, el delantero de la Juventus Vlahovic ha dejado claras sus intenciones y tiene la mirada puesta en un fichaje de alto perfil por el Barcelona este verano. El internacional serbio, cuyo futuro en Turín ha sido objeto de intensas especulaciones, se ha convertido en el principal candidato para llenar el vacío que acabará dejando Lewandowski.

Los medios italianos siguen afirmando que el delantero serbio está deseando fichar por el Barcelona por encima de cualquier otro destino, lo que indica su claro deseo de ponerse a prueba en las filas del Blaugrana, que atraviesa un periodo de transición en su delantera. Vlahovic se encuentra en una posición de gran ventaja, ya que su actual contrato con la Juventus está a punto de expirar, lo que le convierte en uno de los activos más atractivos del mercado.

Sin avances en las negociaciones para renovar su contrato en Turín, el jugador de 26 años está a punto de convertirse en uno de los agentes libres más codiciados del fútbol europeo. Esta disponibilidad encaja perfectamente con la planificación estratégica del Barcelona, ya que el club se enfrenta a la urgente necesidad de sustituir a su legendario número nueve polaco.