AFP
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El delantero de Israel Saied Abu Farchi recibe una insólita tarjeta roja por celebrar con la bandera de córner simulando un rifle ante Austria
Extraña tarjeta roja contra Austria
Abu Farchi fue expulsado en el minuto 55 del choque del Grupo 3 en el Raiffeisen Arena. Acababa de marcar de cabeza para empatar el partido 1-1. Tras el gol, el delantero corrió hacia el banderín de córner, lo cogió y simuló disparar un rifle.
El árbitro Georgi Kabakov le mostró de inmediato una segunda tarjeta amarilla, seguida de la roja. Abu Farchi se mostró perplejo por la decisión, pero las estrictas normas sobre celebraciones provocadoras significaron que Israel se quedara con 10 hombres durante el resto del partido.
Reglas estrictas sobre las celebraciones de gol
El incidente se hizo viral al instante, dividiendo la opinión en las redes sociales. Mientras algunos observadores consideraron que la decisión fue dura, muchos reconocieron que el árbitro simplemente aplicó la letra del reglamento.
Los gestos provocativos o las celebraciones que recuerdan a armas llevan mucho tiempo siendo desaconsejados por las autoridades del fútbol. Como el jugador de 20 años ya tenía una tarjeta amarilla, los árbitros tuvieron poco margen y no les quedó más remedio que mostrarle la segunda. En última instancia, sirvió como una amarga lección de que en el fútbol moderno unas normas estrictas rigen la conducta de los jugadores durante las celebraciones de gol, independientemente de la emoción del momento.
Los goles tardíos de Austria sellan la victoria
La expulsión supuso un gran punto de inflexión en el partido. Austria se había adelantado inicialmente con un penalti de Romano Schmid en el minuto 43, antes del controvertido empate. En inferioridad numérica, Israel se vio obligada a defender con firmeza durante gran parte de la segunda mitad. Sin embargo, Austria acabó aprovechando el jugador de más en los compases finales. Phillipp Mwene devolvió la ventaja a los locales en el minuto 90, antes de que Sasa Kalajdzic añadiera un tercero en el tiempo de descuento para sellar una victoria por 3-1 y sumar los tres puntos.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora a Israel?
Tras esta derrota, Israel se encuentra anclada en la última posición de la clasificación del Grupo 3. El equipo buscará recuperarse y sumar puntos vitales en su lucha por evitar el descenso cuando se enfrente a Irlanda el domingo. Después de ese encuentro crucial, viajará para jugar contra Kosovo el jueves 1 de octubre, mientras intenta salir del fondo de su grupo de la Liga de Naciones.
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