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West Ham United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

El defensa del West Ham Jean-Clair Todibo completa su cesión al RC Lens tras perder protagonismo con Nuno Espirito Santo

J. Todibo
West Ham
Fichajes
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Lens
Ligue 1

El West Ham United ha confirmado que el central francés Jean-Clair Todibo ha dejado el London Stadium para unirse al RC Lens, de la Ligue 1, en calidad de cedido por una temporada. El movimiento supone un rápido regreso a su país para el defensor, que ha tenido dificultades para mantener un puesto fijo en el once titular bajo la actual dirección de Nuno Espirito Santo en el este de Londres.

  • Vuelta a la Ligue 1 para un ex del Barcelona

    La etapa de Todibo en la Premier League ha llegado a un cruce de caminos, ya que el West Ham United anunció oficialmente la salida temporal del defensa. El jugador, de 26 años, ha completado su fichaje por el RC Lens, donde pasará lo que resta de la temporada 2024-25.

    El francés se incorporó originalmente al West Ham en agosto de 2024. La estructura de aquel acuerdo fue inicialmente una cesión desde el Niza, pero incluía una cláusula de compra obligatoria por algo más de 34 millones de libras. Ahora, una vez completado ese traspaso permanente al London Stadium, el club ha decidido que el mejor camino para el jugador es encontrar minutos con regularidad de vuelta en Francia.

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    Problemas con Nuno Santo

    A pesar de haber disputado 54 partidos con el West Ham desde su llegada, la influencia de Todibo ha disminuido de forma notable en los últimos meses. El defensa no ha jugado en absoluto con el equipo de Santo durante la presente temporada, ya que el técnico portugués ha preferido otras combinaciones defensivas en su zaga.

    El exjugador de Barcelona y Toulouse ha recibido a menudo elogios por su velocidad de recuperación y su capacidad técnica con el balón, pero las exigencias físicas de la Premier League y los requisitos específicos del sistema de Nuno parecen haber provocado una desconexión.


  • Una carrera de movimientos de alto perfil

    La carrera de Todibo ha estado marcada por sus fichajes por grandes clubes, empezando por su sonado traspaso del Toulouse al Barcelona cuando era adolescente. Aunque su etapa en el Camp Nou fue limitada en cuanto a apariciones, sentó las bases de un recorrido que le ha llevado por varias de las principales ligas europeas.

    La decisión del West Ham de invertir con fuerza en el francés fue vista como una declaración de intenciones, pero la suerte en el fútbol puede cambiar rápidamente. Su llegada al RC Lens representa, en cierto modo, una vuelta a casa, a una liga en la que se siente cómodo y en la que históricamente ha destacado. Para el West Ham, la cesión ayuda a equilibrar la plantilla y reduce la masa salarial por un jugador que no estaba teniendo ninguna participación en competición oficial.

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    El Lens refuerza sus opciones defensivas

    Para el RC Lens, asegurarse a un jugador del calibre de Todibo supone un golpe importante. El conjunto francés buscaba añadir calidad y experiencia a su línea defensiva, y Todibo aporta tanto bagaje internacional como un amplio conocimiento de la Ligue 1. El acuerdo es una cesión por una temporada, algo que encaja perfectamente en la estrategia del Lens de incorporar talento de alto nivel sin la carga financiera inmediata de un traspaso de gran coste.

    Los aficionados del West Ham seguirán de cerca su evolución, ya que el club sigue conservando una importante participación financiera en su futuro. Si Todibo rinde bien en Francia, podría derivar en un traspaso permanente el próximo verano o en una reintegración en la plantilla del West Ham en circunstancias potencialmente diferentes.

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