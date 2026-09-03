Asencio ha quedado completamente exonerado de los cargos relacionados con la difusión no consentida de un vídeo de contenido sexual explícito en el que aparecían una mujer y una menor de 16 años. El jueves, un tribunal español absolvió a Asencio después de que la Fiscalía retirara todas las acusaciones contra él. Según una información de ESPN, el caso se centraba en un encuentro sexual grabado en un club de playa de las Islas Canarias en junio de 2023.

Aunque Asencio no fue acusado de grabar el incidente, sí se enfrentó a cargos por supuestamente compartir las imágenes. Sus excompañeros del juvenil del Real Madrid Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez se declararon culpables y cada uno aceptó una pena de un año de prisión suspendida, una orden de alejamiento de dos años y una prohibición de tres años para trabajar con menores.