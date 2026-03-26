El defensa del Manchester United ha sido convocado por Thomas Tuchel para la concentración de la selección inglesa, a pesar de que bajo las órdenes de Michael Carrick solo había sido suplente habitual

La convocatoria con el primer equipo supone una experiencia inestimable para Heaven, a quien cada vez más se considera una promesa a largo plazo tanto para el club como para la selección. Su última contribución al equipo fue salir desde el banquillo para ayudar al United, que se había quedado con 10 jugadores, a conseguir un empate vital por 2-2 contra el Bournemouth, un resultado crucial para las esperanzas de Carrick de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada.

Dado que Harry Maguire cumplirá una sanción de un partido cuando el United se enfrente al Leeds United el 13 de abril, Heaven es un firme candidato a ser titular en el centro de la defensa. La exposición de esta semana a los ejercicios tácticos de Tuchel y la intensidad del fútbol internacional de la selección absoluta no harán sino reforzar sus posibilidades de ocupar el hueco dejado por el veterano central.