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El defensa del Manchester United ha sido convocado por Thomas Tuchel para la concentración de la selección inglesa, a pesar de que bajo las órdenes de Michael Carrick solo había sido suplente habitual
Tuchel descubre a una estrella en ascenso
Heaven, who had been initially called up by Neil Ryan for the Under-20 side's clash against Italy in Rome, was fast-tracked into the main group as the Three Lions prepare for high-profile World Cup warm-up friendlies against Uruguay and Japan.
The 19-year-old has enjoyed a breakthrough season at Old Trafford, making 15 appearances in all competitions. His consistency earned him the United Player of the Month award in December under Ruben Amorim, and although Carrick has mostly used him as a substitute, the England staff have clearly been impressed by his development.
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Una oportunidad de oro para el adolescente
La convocatoria con el primer equipo supone una experiencia inestimable para Heaven, a quien cada vez más se considera una promesa a largo plazo tanto para el club como para la selección. Su última contribución al equipo fue salir desde el banquillo para ayudar al United, que se había quedado con 10 jugadores, a conseguir un empate vital por 2-2 contra el Bournemouth, un resultado crucial para las esperanzas de Carrick de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada.
Dado que Harry Maguire cumplirá una sanción de un partido cuando el United se enfrente al Leeds United el 13 de abril, Heaven es un firme candidato a ser titular en el centro de la defensa. La exposición de esta semana a los ejercicios tácticos de Tuchel y la intensidad del fútbol internacional de la selección absoluta no harán sino reforzar sus posibilidades de ocupar el hueco dejado por el veterano central.
Maguire reflexiona sobre su regreso a la selección inglesa
Aunque Heaven representa el futuro, Maguire sigue siendo una figura clave en los planes de Tuchel. El jugador, de 33 años, se emocionó al hablar de su reciente reincorporación a la plantilla y admitió que quedarse fuera en los últimos meses le había resultado muy difícil de aceptar. «Es increíble, es algo que he echado de menos», declaró Maguire a los periodistas. «Cuando no te convocan, después de haber sido titular durante seis o siete años, es duro».
Maguire también compartió un emotivo momento personal sobre su conversación con el nuevo seleccionador de Inglaterra. «Hablé con el entrenador y me dijo que estaba convocado. Llamé a mi familia. Mi madre estaba de vacaciones y se echó a llorar. Ahora me encuentro en un momento de mi carrera en el que ya no se trata tanto de mí. Tengo 33 años. Tanto si juego un minuto en el Mundial como si juego todos los partidos, haré todo lo posible para que este país tenga éxito», añadió.
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Preparándonos para el Mundial
Tuchel está aprovechando los próximos partidos en Wembley para ultimar sus planes de cara a la fase final del Mundial que se celebrará este mes de junio. Al técnico alemán se han unido los representantes del United Kobbie Mainoo y Maguire, así como Marcus Rashford, que actualmente juega cedido en el Barcelona. El entrenador ha insinuado que el partido contra Uruguay servirá de escaparate para que los jugadores menos habituales demuestren que merecen un puesto en el avión.