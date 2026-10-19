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El defensa del Manchester City Marc Guéhi explica por qué dejó de arrodillarse y se pronuncia sobre el fallo relativo a las finanzas del club
Guéhi cuestiona el impacto de arrodillarse
Guéhi fue uno de los varios jugadores que optaron por no hincar la rodilla durante los partidos de la Premier League del fin de semana. El defensa central, que llegó al club en enero, permaneció de pie junto a Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles e Issa Diop mientras otros jugadores realizaron el gesto.
La práctica se introdujo inicialmente en junio de 2020 tras el asesinato de George Floyd, pero los capitanes decidieron reducir su frecuencia en 2022. Guéhi, que ahora forma parte de un grupo de liderazgo de cuatro jugadores en el Manchester City, explicó que el gesto contra el racismo parece haber perdido su fuerza original.
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Reclamando un cambio social más amplio
Cuando le preguntaron si el gesto había perdido su significado, Guéhi respondió con franqueza. «Quizá», contestó. «Hace tiempo que no me arrodillo. Siempre aplaudía por lo que ese gesto significa. La campaña sigue ahí, y eso está muy bien. El mensaje sigue ahí, y eso también está muy bien. Sin embargo, se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Creo que tenemos que ver cómo podemos impulsar la campaña. No creo que sea necesariamente un problema del fútbol. Creo que es un problema más amplio de la sociedad. El fútbol es simplemente ese faro de esperanza que ayuda a difundir el mensaje. Pero, si se puede hacer más, lo intentaremos. Ojalá podamos ver qué se puede hacer junto con la PFA y la liga».
La plantilla del Manchester City ignora el ruido extradeportivo
El defensa también se pronunció sobre la reciente noticia de que el Manchester City ha sido declarado culpable de graves infracciones financieras. Pese a que el club ha recurrido el veredicto, Guéhi aseguró que la plantilla mantiene la calma. «Se ven muchas caras de tranquilidad porque confiamos mucho en el club de fútbol y en lo que ha estado pasando aquí», explicó.
«Es muy fácil dejarse llevar por el ruido y que todo lo que está pasando te afecte. Pero, como he dicho, me alegra mucho ver el espíritu de equipo, la unión del grupo, cómo todos afrontan lo que está pasando y se centran únicamente en el fútbol».
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¿Qué viene ahora para Maresca y el Manchester City?
El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, debe preparar ahora a su plantilla para rehacerse ante el AEK de Atenas tras la derrota de la semana pasada frente al Paris Saint-Germain. El Manchester City afrontará este duelo crucial de la Champions League sin Antoine Semenyo, que estará de baja ocho semanas por una lesión de rodilla.
Mientras tanto, Erling Haaland será evaluado antes del inicio del partido tras sufrir un golpe. El equipo de Maresca tendrá que apoyarse en esa unidad de la plantilla de la que tanto se ha hablado para conseguir un resultado vital en Europa.
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