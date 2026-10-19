Guéhi fue uno de los varios jugadores que optaron por no hincar la rodilla durante los partidos de la Premier League del fin de semana. El defensa central, que llegó al club en enero, permaneció de pie junto a Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles e Issa Diop mientras otros jugadores realizaron el gesto.

La práctica se introdujo inicialmente en junio de 2020 tras el asesinato de George Floyd, pero los capitanes decidieron reducir su frecuencia en 2022. Guéhi, que ahora forma parte de un grupo de liderazgo de cuatro jugadores en el Manchester City, explicó que el gesto contra el racismo parece haber perdido su fuerza original.