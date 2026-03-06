Getty
El defensa del Liverpool Ibrahima Konate se convierte en el principal objetivo del Real Madrid, mientras que la estrella del Borussia Dortmund baja en la lista de objetivos del gigante de La Liga
Los Blancos shift focus to Liverpool defender
El Madrid ha cambiado radicalmente su estrategia de fichajes para este verano y, según los informes, ha identificado al defensa del Liverpool Konate como la pieza clave para reforzar su zaga. El internacional francés se ha situado en lo más alto de la lista del Santiago Bernabéu, ya que el club se prepara para una importante reorganización defensiva.
La medida se produce en un momento en el que los blancos buscan asegurar el futuro de una plantilla que podría ver la marcha de la veterana pareja formada por David Alaba y Antonio Rüdiger. Aunque el club había enfriado su interés por el exjugador del RB Leipzig, una serie de oportunidades perdidas en otros frentes ha llevado a Florentino Pérez y a su equipo de fichajes a volver a la mesa de negociaciones por la estrella de la Premier League.
Un cambio de planes en la capital española
El interés del Real Madrid por Konate se ha reavivado debido a la falta de alternativas en el mercado. El club perdió a Marc Guehi, que fichó por el Manchester City en enero, y a Dayot Upamecano, que recientemente ha comprometido su futuro con el Bayern de Múnich.
Esta situación ha tenido un impacto directo en Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund. Según BILD, el internacional alemán ya no es la prioridad del club español, que ahora se centra en fichar al jugador del Liverpool.
Resolviendo el rompecabezas defensivo
Un factor importante en este cambio estratégico es la viabilidad financiera de la operación. La situación actual de Konate en Anfield lo convierte en una propuesta atractiva para la directiva del Madrid en comparación con los elevados costes asociados a otros objetivos de élite.
Mientras que el Dortmund probablemente exigiría una cifra cercana a los 40 millones de euros por Schlotterbeck, Konate representa una solución mucho más económica. El exdefensa del RB Leipzig estaría disponible para un traspaso gratuito este verano, lo que permitiría al Madrid destinar su presupuesto a otras áreas del campo.
De cara a un verano crucial
La urgente necesidad de fichar a un central de primer nivel es cada vez mayor debido a las dudas sobre el estado físico de Rudiger y Alaba. La indisponibilidad de la veterana pareja esta temporada ha dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que no se les ofrezca la renovación de sus contratos antes de que estos expiren en junio, ya que entre los dos solo han disputado 17 partidos de Liga.
Mientras la directiva del Madrid seguirá trabajando entre bastidores para fichar a Konate, los hombres de Álvaro Arbelo seguirán luchando en el campo esta temporada. Los blancos han sufrido dos derrotas consecutivas en la liga, lo que les deja a cuatro puntos del líder, el Barcelona. El Madrid intentará ahora volver a la senda de la victoria cuando visite al Celta de Vigo.
