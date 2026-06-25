El defensa del Inter y de Holanda está a punto de fichar sorpresivamente por un grande del fútbol griego

El grande del fútbol griego busca acabar con su sequía de títulos ligueros desde 2010. La próxima semana viajará a los Países Bajos para una concentración de pretemporada y enfrentarse en un amistoso al Ajax.

De Vrij, que se perdió el Mundial por una lesión en la ingle, busca aprobar rápido el reconocimiento médico para sumarse al grupo.