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El defensa del Cardiff City Krystian Bielik recibe una sanción de dos partidos tras un altercado en la banda con un aficionado del Portsmouth
La FA confirma la suspensión y la multa
Bielik ha sido sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol por sus acciones durante el partido del Championship del 5 de septiembre. El organismo confirmó el martes que el defensa admitió el cargo de "comportarse de manera impropia", según informó The Athletic.
En consecuencia, una comisión reguladora independiente impuso a Bielik una sanción de dos partidos, además de una multa de 10.000 libras. El incidente se produjo en la segunda parte, cuando el internacional polaco intentó recuperar un balón devuelto al campo, lo que derivó en un enfrentamiento físico con un joven aficionado en la banda que tuvo una amplia difusión en las redes sociales.
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Resolución policial y disculpas del club
La Policía de Hampshire confirmó en septiembre que se alcanzó una resolución extrajudicial entre Bielik y el aficionado del Portsmouth tras una investigación por una presunta agresión común. Como parte de este acuerdo, Bielik emitió una disculpa formal.
Tras el partido, surgieron versiones contradictorias desde ambos clubes. En un primer momento, el entrenador del Portsmouth, John Mousinho, pidió disculpas al Cardiff y afirmó que el árbitro Ben Speedle le había informado de que Bielik había sido "golpeado" por un aficionado. Mientras tanto, el entrenador del Cardiff, Brian Barry-Murphy, sostuvo que el defensa recibió "una bofetada en la cara" durante el acalorado altercado en la banda, según lo que vio durante el partido.
Mousinho reacciona a las imágenes
El relato cambió de forma significativa cuatro días después del partido. Mousinho contó más tarde a BBC Radio Solent que por fin había vuelto a ver el incidente en vídeo y que sentía que había sido completamente malinformado por los informes iniciales que le facilitaron. El técnico explicó que sus disculpas originales se basaban únicamente en lo que le habían contado inmediatamente después del pitido final.
Rectificando su postura anterior, Mousinho afirmó que estaba «absolutamente furioso» por la difícil situación en la que sentía que le habían puesto después de ver las imágenes, que parecían mostrar a Bielik agarrando al aficionado antes de que el seguidor reaccionara.
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¿Qué le espera ahora al Cardiff City?
Debido a la suspensión, Bielik se perderá ahora importantes próximos partidos del Championship, lo que significa que el central no estará disponible para Cardiff en su visita al Blackburn Rovers el sábado. Además, seguirá de baja cuando el club reciba al Watford el martes siguiente, por lo que el Cardiff tendrá que afrontar estos exigentes encuentros sin un defensa clave.
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