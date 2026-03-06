Getty Images Sport
Traducido por
El defensa del Arsenal Gabriel Magalhaes responde a las críticas del entrenador del Brighton tras la reñida victoria en la Premier League
Los Gunners consiguen resultados en medio de la polémica sobre las «artes oscuras»
El Arsenal amplió su ventaja en lo más alto de la Premier League a siete puntos tras una victoria disciplinada, aunque controvertida, en la costa sur. El gol de Bukayo Saka en el minuto nueve marcó la diferencia, pero la frustración del Brighton por el enfoque pragmático del Arsenal dominó el discurso posterior al partido. El análisis estadístico reveló posteriormente que los londinenses dedicaron más de 30 minutos del partido a reiniciar el juego, con una media de 31,4 segundos por cada situación de balón parado. Esta interrupción calculada del ritmo logró sofocar al Brighton, que registró 11 tiros, pero no logró encontrar la manera de superar al líder de la liga.
- AFP
Hurzeler se enfada mientras el Arsenal abraza el pragmatismo
La tensión entre los dos banquillos era palpable, y Hurzeler hizo una evaluación mordaz del partido. El entrenador del Brighton afirmó que «solo un equipo intentó jugar al fútbol» y acusó al Arsenal de manipular las reglas para favorecer sus propios intereses, lo que, en su opinión, socavó el espíritu de la competencia leal en el partido. El empate 2-2 del Manchester City con el Nottingham Forest exacerbó la frustración de Hurzeler, lo que subrayó la importancia de la victoria del Arsenal en la lucha por el título. «Nunca seré ese tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera», se quejó Hurzeler. «Si el árbitro lo permite todo, entonces los jugadores están, en la práctica, creando sus propias reglas. ¿Han visto algún partido de la Premier League en el que un portero se haya tirado tres veces?».
Gabriel desvía la furia directiva.
Tras el pitido final, Gabriel se apresuró a señalar que la responsabilidad del ritmo del partido recae en los árbitros y no en los jugadores. Destacó que el equipo no se dejará intimidar por las quejas del rival en su lucha por conseguir el primer título de liga en más de dos décadas. «No nos importa lo que diga», declaró Gabriel a ESPN Brasil. «Eso lo decide el árbitro sobre el terreno de juego. Si quiere sacar una tarjeta amarilla o no, él decide el tiempo que nos lleva. Nosotros solo tenemos que seguir haciendo lo que hacemos y seguir adelante».
Gabriel afirma que el resultado supuso un gran impulso para los Gunners en su búsqueda por poner fin a los 22 años de espera del club por la gloria, pero ha pedido a sus compañeros que mantengan los pies en el suelo. El internacional brasileño añadió: «Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora llevamos tres victorias consecutivas y, por supuesto, tenemos que seguir ganando. Eso es lo más importante».
- Getty Images Sport
Una traicionera triple jornada para los líderes de la liga
El Arsenal se enfrenta ahora a una serie de retos en tres competiciones que pondrán a prueba su profundidad sin William Saliba, que se perdió el partido entre semana por una lesión en el tobillo. Ahora se centran en la FA Cup, donde un viaje a Mansfield Town, de la League One, podría suponer un éxito nacional. Unos días más tarde, un partido de alto riesgo de la Liga de Campeones en el campo del Bayer Leverkusen exigirá la misma gestión de juego de élite que enfureció al Brighton. Con el aumento de la narrativa de las «artes oscuras», es posible que se enfrenten a un mayor escrutinio por parte de los árbitros y a un ambiente hostil cuando regresen a la Premier League para enfrentarse al físico Everton el próximo fin de semana, lo que podría afectar a su rendimiento y estrategia.
Anuncios