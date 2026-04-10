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Holstein Kiel v FC Schalke 04 - 2. BundesligaGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

El defensa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, John Tolkin, se lesiona en la victoria del Holstein Kiel

USA
J. Tolkin
Fortuna Duesseldorf vs Holstein Kiel
Fortuna Duesseldorf
Holstein Kiel
Bundesliga II
World Cup

El defensa de la selección masculina de Estados Unidos, John Tolkin, sufrió una aparente lesión en la pierna el viernes mientras jugaba con el Holstein Kiel. Tuvo que dejar el campo a los siete minutos del partido contra el Fortuna Düsseldorf, lo que preocupa a club y selección en la recta final de la temporada.

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    ¿Qué pasó?

    Tolkin ha sido una presencia constante en el Kiel desde que se trasladó a Europa en enero de 2025 y ha disputado 26 partidos con el club de la 2. Bundesliga esta temporada. El partido de esta semana contra el Düsseldorf podría resultar decisivo.

    A los siete minutos, Tolkin se lesionó la pierna y fue reemplazado por Marko Ivezic. El Kiel ganó 2-1 en un duelo clave, pero la dolencia del centrocampista podría afectar al club, a la selección y al propio jugador.

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    El efecto de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    Aunque Tolkin no estuvo en la concentración de marzo de la selección estadounidense, era candidato al Mundial tras jugar la Copa Oro y el otoño. Destacó en la victoria por 5-1 sobre Uruguay en noviembre, posiblemente su mejor actuación internacional.

    Esta semana, la selección perdió a otro candidato por lesión: Patrick Agyemang se perderá el Mundial tras romperse el tendón de Aquiles con el Derby County.

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    Malas noticias para Kiel

    La lucha por evitar el descenso en la 2. Bundesliga es muy reñida, aunque los tres puntos conseguidos el viernes supondrán una gran ayuda para el Kiel. Solo seis puntos separan al décimo del decimoctavo, así que todo está en juego en las últimas cinco jornadas. Eso sí, quizá deban afrontarlas sin Tolkin, según la gravedad de su lesión.
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    ¿Y ahora qué?

    El Holstein Kiel volverá a la acción el próximo viernes contra el FC Kaiserslautern, que se encuentra relativamente a salvo en séptima posición. Mientras tanto, los jugadores de la selección estadounidense esperan mayo, cuando Mauricio Pochettino anuncie la convocatoria.