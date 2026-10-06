Sebastian Frej
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El defensa de Benín Mohamed Tijani revela la hilarante falta de plan táctico para frenar al «Dios» Lionel Messi en la despedida de Argentina
Los modestos aceptan un amistoso de exhibición histórico
El defensa de Benín Tijani ha admitido con franqueza que su equipo no tiene ningún plan táctico para frenar a Messi en el Estadio Monumental. El central, de 29 años, reconoció que existe una diferencia de nivel innegable mientras su selección de Benín, actualmente en el puesto 89 del mundo, se prepara para medirse a la potencia sudamericana. En lugar de apostar por un bloque bajo férreo, el modesto conjunto africano simplemente quiere disfrutar de la atmósfera festiva que rodea al talentoso mediapunta.
- Sebastian Frej
«No necesitamos marcar a Messi»
Hablando fuera de una tienda de conveniencia antes del entrenamiento oficial, el exbaluarte del Rayo Vallecano insistió en que su equipo se ha librado de cualquier instrucción para marcar de cerca al veterano delantero. Preguntado por el medio argentino C5N sobre cómo piensan frenar a La Pulga, Tijani declaró sin dudarlo: "No necesitamos marcar a Messi. Vamos a disfrutar de este partido. No hay ningún plan especial para defender contra Messi, solo tenemos que disfrutar de este partido, y ya está".
La afición visitante colma de elogios a su jugador talismán
La admiración del equipo visitante por el capitán local va mucho más allá de la típica rivalidad sobre el terreno de juego. Subrayando el estatus legendario de un icono al que muchos consideran en otra estratosfera, Tijani añadió: «Messi, eres Dios. Para mí, es el mejor del mundo, como te estoy diciendo».
Ese sentimiento fue compartido con rotundidad por el médico de la selección de Benín, que intervino durante la entrevista: «Es el mejor del mundo. Es el Dios del fútbol».
- Getty Images Sport
Un histórico canto del cisne precede a una nueva era
El encuentro de exhibición en Buenos Aires pone el broche final a la carrera internacional de La Pulga antes de que vuelva a centrar su atención en el Inter Miami hasta el final de la campaña de 2028. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, debe acometer con rapidez un relevo generacional de cara al próximo ciclo de grandes torneos sin su director de orquesta en el centro del campo. Para Benín, medir sus fuerzas ante una potencia mundial ofrece un aprendizaje inestimable de cara a los próximos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones.
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