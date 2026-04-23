El cuerpo técnico del Manchester United cree que la pareja formada por Leny Yoro y Ayden Heaven puede «estar a la altura de Gabriel y William Saliba», mientras los «Diablos Rojos» se fijan en Micky van de Ven

El cuerpo técnico ve a Yoro (20) y Heaven (19) como los futuros pilares de la defensa del United y los compara con las mejores duplas de la Premier. Pese a este optimismo, el área de fichajes insiste en que la carga extra de la Champions exige más jugadores de nivel.

Según The Athletic, en Carrington buscan un defensa zurdo y dominante. Heaven va camino de consolidarse en ese sentido, pero hay dudas sobre Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez tras unas temporadas marcadas por las lesiones».