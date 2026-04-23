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El cuerpo técnico del Manchester United cree que la pareja formada por Leny Yoro y Ayden Heaven puede «estar a la altura de Gabriel y William Saliba», mientras los «Diablos Rojos» se fijan en Micky van de Ven
La reconstrucción de la defensa está en marcha
El United se reestructura bajo la dirección de Omar Berrada, Jason Wilcox y Christopher Vivell. Tras la victoria clave en Stamford Bridge que los acercó a la Liga de Campeones, la directiva prioriza la estabilidad a largo plazo de la plantilla. Aunque confían ciegamente en las jóvenes promesas, las lesiones de los centrales Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez impulsan la búsqueda de refuerzos zurdos y fiables que aporten competencia.
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¿El nuevo Gabriel-Saliba?
El cuerpo técnico ve a Yoro (20) y Heaven (19) como los futuros pilares de la defensa del United y los compara con las mejores duplas de la Premier. Pese a este optimismo, el área de fichajes insiste en que la carga extra de la Champions exige más jugadores de nivel.
Según The Athletic, en Carrington buscan un defensa zurdo y dominante. Heaven va camino de consolidarse en ese sentido, pero hay dudas sobre Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez tras unas temporadas marcadas por las lesiones».
Van de Ven, en el punto de mira
Van de Ven es uno de los candidatos al fichaje por su rapidez en la recuperación y su capacidad para llevar el balón, cualidades que, según el club, cambiarían su planteamiento táctico. Aunque su contrato con el Tottenham Hotspur dura hasta 2029, un posible descenso del equipo londinense podría agilizar su salida.
Según el informe, «se está valorando su fichaje. Aunque el Tottenham descienda, Van de Ven seguirá despertando interés. Su velocidad, su conducción de balón y sus entradas aportarían mucho al United. Los ingresos de la Liga de Campeones y las ventas de jugadores definirán cuánto podrá gastar el United en refuerzos».
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Se han fijado como objetivo cuatro fichajes clave
La prioridad del United es clasificarse para la Liga de Campeones y así liberar presupuesto para cuatro fichajes clave este verano: un delantero con experiencia, un centrocampista, un lateral izquierdo y un defensa central. Además, la salida de Casemiro liberará unos 18,2 millones de libras en salarios anuales, lo que podría facilitar la venta de Manuel Ugarte. Los próximos resultados definirán el presupuesto final de Ratcliffe y su capacidad para fichar a los objetivos prioritarios.