El exentrenador del Barcelona expresó su orgullo por hacerse cargo de la selección neerlandesa, al tiempo que subrayó su profunda conexión emocional con la filosofía del fútbol total.

En declaraciones difundidas por el comunicado oficial de la KNVB, el técnico afirmó: «Es un honor enorme convertirme en seleccionador del equipo neerlandés. Como alguien que se formó en la cantera del FC Barcelona, con fuertes influencias de figuras como Johan Cruyff y Rinus Michels, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés.

«Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol neerlandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también han desempeñado un papel importante en mi formación como jugador y entrenador. Por supuesto, el objetivo más importante es y siempre será ganar, pero preferiría hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar. El potencial para ello existe, al igual que una base sólida sobre la que construir».