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Xavi Voetbalzone
Adhe Makayasa

Traducido por

El cuerpo técnico de Xavi en Países Bajos va tomando forma con la continuidad de un exdelantero en un puesto clave de entrenador

Xavi Hernández
Holanda
Barcelona
Primera División
R. van Nistelrooy
P. Lodewijks

Ruud van Nistelrooy seguirá formando parte del cuerpo técnico de Países Bajos bajo el mando del recién nombrado seleccionador Xavi. El exdelantero de la Oranje aportará una continuidad nacional clave junto al entrenador de porteros Patrick Lodewijks, mientras la Federación Neerlandesa de Fútbol ultima la composición del cuerpo técnico para una nueva era.

  • imago-sport-1078693881.jpgNurPhoto

    Van Nistelrooy mantiene su puesto de entrenador

    Según el medio neerlandés Algemeen Dagblad, Van Nistelrooy seguirá en el cuerpo técnico de Países Bajos a las órdenes del nuevo seleccionador Xavi. Según se informa, la KNVB está encantada con el trabajo del exdelantero de Oranje durante el Mundial de 2026. Junto a Van Nistelrooy, el entrenador de porteros Lodewijks, que ocupa su cargo desde principios de 2023, también seguirá para completar el cuerpo técnico nacional bajo el mando del técnico español.

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  • Xavi honra su linaje neerlandés

    El exentrenador del Barcelona expresó su orgullo por hacerse cargo de la selección neerlandesa, al tiempo que subrayó su profunda conexión emocional con la filosofía del fútbol total.

    En declaraciones difundidas por el comunicado oficial de la KNVB, el técnico afirmó: «Es un honor enorme convertirme en seleccionador del equipo neerlandés. Como alguien que se formó en la cantera del FC Barcelona, con fuertes influencias de figuras como Johan Cruyff y Rinus Michels, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés.

    «Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol neerlandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también han desempeñado un papel importante en mi formación como jugador y entrenador. Por supuesto, el objetivo más importante es y siempre será ganar, pero preferiría hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar. El potencial para ello existe, al igual que una base sólida sobre la que construir».

  • XaviGetty Images

    Un icono catalán lidera la revolución

    El nombramiento del técnico de 46 años marca un nuevo capítulo para Países Bajos tras comprometerse con un contrato de larga duración hasta 2030, que abarca tanto la Eurocopa 2028 como el Mundial de 2030. Xavi sucede a Ronald Koeman, que dimitió tras caer eliminado en dieciseisavos de final ante Marruecos en el Mundial. El exentrenador del Barcelona se convierte en el 21.º seleccionador extranjero en la historia de la selección neerlandesa y en el primero desde la etapa de Ernst Happel entre 1977 y 1978.

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  • El duelo contra Alemania pone a prueba la preparación

    Xavi hará su debut oficial en el banquillo de Países Bajos cuando reciba a Alemania en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA en el Johan Cruyff Arena el jueves 24 de septiembre. Un exigente encuentro inaugural servirá como prueba inmediata de su planteamiento táctico y de la flexibilidad de la plantilla. Después de la prueba ante Alemania, los siguientes partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Serbia y Grecia evaluarán aún más la regularidad de Países Bajos.

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