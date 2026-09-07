El inicio de la vida de Crystal Palace en la Women's Super League ha dado un giro dramático tras una infracción de la normativa de la competición durante su estreno de temporada del domingo. Las Eagles lograron una victoria por 1-0 sobre el Everton gracias a un gol en la primera parte de Lexi Lloyd-Smith, pero las celebraciones se han visto empañadas por la amenaza inminente de sanciones administrativas.

Los dirigentes de la WSL han abierto una investigación oficial después de que el Palace utilizara cuatro ventanas de sustituciones durante el duelo. La polémica surge por el número de oportunidades utilizadas para realizar cambios de personal, y no por el número total de jugadoras introducidas. La normativa actual de la liga establece que, aunque los equipos pueden hacer hasta cinco sustituciones, solo pueden llevarlas a cabo en un máximo de tres interrupciones distintas del juego, sin contar el descanso.