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El Crystal Palace pide X millones por Maxence Lacroix, y el Chelsea prepara una oferta por el defensa francés
El Palace pide una prima por su jugador estrella
Según The Times, el Crystal Palace pide 55 millones de libras por Lacroix, mientras el Chelsea intensifica su interés en fichar al defensa francés. El jugador, de 26 años, se ha convertido en clave en la defensa de los Eagles desde su llegada del Wolfsburgo hace dos años, y sus actuaciones han llamado la atención de la élite de la Premier League. El Palace negocia desde una posición de fuerza: al jugador aún le quedan tres años de contrato y cobra 60 000 libras semanales.
El club londinense se basa en las recientes tendencias del mercado para justificar su elevada valoración del central. Tras ver cómo Jan Paul van Hecke y Luka Vuskovic se marchaban por más de 50 millones de libras cada uno, el Palace cree que Lacroix debería alcanzar al menos 55 millones.
- Getty Images
El Chelsea baraja bajas en la defensa mientras persigue a Lacroix
El Chelsea quiere vender a Axel Disasi tras cederlo a Aston Villa y West Ham en los últimos 18 meses. Trevoh Chalobah, que ya jugó en el Palace, podría marcharse al Como italiano.
Los Blues ya reforzaron su defensa este verano con el fichaje de Marco Palestra, procedente del Atalanta, por 43 millones de libras, mientras continúan reestructurando la plantilla bajo las órdenes de Alonso.
El Palace se prepara para la vida tras la marcha de Lacroix
El Crystal Palace aún busca la máxima oferta por Lacroix, pero prepara alternativas. Ya fichó al exbarcelonista Óscar Mingueza gratis para reforzar la defensa y sigue a Chrislain Matsima, del Augsburgo.
La posible venta de Lacroix supondría otro beneficio significativo para el Palace, que sigue su tendencia de formar talentos y venderlos a precios elevados —una pauta ya vista con las salidas de Marc Guehi, Michael Olise y Eberechi Eze en las últimas ventanas de fichajes—.
- AFP
Lacroix, listo para una titularidad excepcional contra Inglaterra
Lacroix será titular con Francia ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial del sábado, sustituyendo al defensa del Arsenal William Saliba, lesionado. Podría enfrentarse a su excompañero en la defensa del Palace, Guehi, traspasado al Manchester City en enero.
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