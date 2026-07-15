Mateta aún no ha llegado a un acuerdo con el club; solo se sabe que el Palace le ha hecho una oferta y la decisión es suya. La directiva de Selhurst Park quiere evitar nuevas especulaciones sobre el futuro del francés, quien la temporada pasada jugó 50 partidos y marcó 16 goles, incluido el tanto que dio la UEFA Conference League al equipo frente al Rayo Vallecano.

Su futuro generó rumores tras un mercado de enero turbulento: un traspaso de 30 millones de libras al AC Milan se cayó el último día por un problema de rodilla en el reconocimiento médico, así que se quedó en Londres. Desde entonces los rumores no han parado, lo que ha llevado al club a ofrecerle la ampliación hasta 2030.