El Crystal Palace confirma a Pierre Sage como nuevo entrenador tras una temporada sensacional con el Lens

El técnico de 47 años, recién nombrado Entrenador del Año en la Ligue 1, llega a Londres con fama de ser uno de los más brillantes de Europa. Ha firmado un contrato de tres años con los Eagles, a la espera de confirmar su visado.

Su fichaje refuerza la ambición del club. El presidente Steve Parish celebró la llegada de un técnico que ha superado las expectativas en Francia: «Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Pierre, que llega tras ganar un título y lograr el segundo puesto en la Ligue 1 con el Lens», afirmó Parish. «Ahora que nos adentramos en otra campaña europea tras nuestro éxito en Leipzig, sé que lo dará todo para conseguir más éxitos para nuestro fantástico club de fútbol».