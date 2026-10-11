La victoria sitúa al Crystal Palace en la 12.ª posición de la Premier League con siete puntos, tras sumar dos victorias, un empate y tres derrotas. El resultado alivia la presión sobre Sage en este inicio de temporada, mientras el equipo busca aprovechar su impulso ofensivo.

Mientras tanto, el Forest cae a la 14.ª posición con cinco puntos, tras una victoria, dos empates y tres derrotas. Glasner afronta importantes problemas defensivos que deberá resolver antes del próximo partido.