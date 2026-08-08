En declaraciones a la web oficial del Coventry tras completarse su fichaje, Yirenkyi expresó su deseo de trabajar bajo la dirección de Lampard. Al profundizar en su decisión de unirse a los Sky Blues, afirmó: "Estoy emocionado de estar en este club. He oído mucho sobre él y de verdad tengo sensaciones muy positivas por estar aquí.

"Cuando hablé con el entrenador sobre los planes y el estilo, es algo que me gusta mucho y tengo muchas ganas de aprender de él. Quiero dar lo mejor de mí al equipo todos y cada uno de los días. Sigo siendo joven, así que quiero aprender del entrenador, de los otros jugadores y trabajar muy duro para el equipo".