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El Coventry City sufre un duro golpe, ya que Frank Lampard revela que Haji Wright estará de baja hasta tres meses
El Coventry City sufre un duro revés por lesión
El Coventry City no podrá contar con Wright en su regreso a la Premier League, según informó talkSPORT. Lampard confirmó que el delantero podría estar de baja hasta tres meses por una grave lesión en el cuádriceps. Este contratiempo significa que Wright no participará cuando el Coventry arranque la nueva campaña fuera de casa ante el Arsenal el viernes por la noche.
El jugador de 28 años firmó una temporada sobresaliente el curso pasado, marcando 17 goles para ayudar a su equipo a conquistar el título del Championship y el ascenso. Se perdió los dos últimos amistosos de pretemporada ante el Espanyol y el Mónaco, y su ausencia deja un vacío importante en la plantilla mientras se preparan para su primer partido en la máxima categoría en 25 años.
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Lampard comparte su decepción por la lesión de Wright
En la previa del choque contra el Arsenal, Lampard abordó la situación de forma directa. «Haji Wright no estará disponible para el partido contra el Arsenal», declaró Lampard. «No estará disponible durante un tiempo; tiene una lesión muy grave en el cuádriceps, lo que es decepcionante para Haji y para nosotros. Desde luego, van a ser varias semanas; incluso podrían ser hasta 12 semanas».
La baja es especialmente dura teniendo en cuenta los recientes elogios del técnico hacia Wright. En una entrevista exclusiva con GOAL ayer, Lampard destacó la importancia de Wright y señaló que su hat-trick contra el Middlesbrough la temporada pasada demostró la competitividad necesaria para la máxima categoría.
El Coventry recurre a sus nuevos fichajes para ganar pegada
Mientras Wright se recupera, el Coventry ha actuado con rapidez en el mercado de fichajes para reforzar sus opciones en ataque. El club ha fichado solo esta semana a dos delanteros, incorporando a Taiwo Awoniyi, procedente del Nottingham Forest, por unos 9 millones de libras, y a Sidiki Cherif, del Fenerbahce.
Awoniyi llega con cuatro temporadas de experiencia en la Premier League, tras haber marcado 21 goles ligueros durante su etapa en el Nottingham Forest. Su presencia generará una intensa competencia por un puesto en el once junto a Ellis Simms y Brandon Thomas-Asante. Además, el Coventry ha batido su récord de traspaso cuatro veces en este mercado, con una inversión de 23,1 millones de libras en el centrocampista Caleb Yirenkyi para asegurarse de que está preparado para el exigente calendario.
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¿Qué le espera ahora al Coventry City?
El Coventry intentará lograr un resultado positivo ante el Arsenal el viernes sin su máximo goleador. Lampard no ha descartado más fichajes antes del cierre de mercado del 31 de agosto, mientras el club se esfuerza por mantener su estatus en la Premier League. Mientras tanto, Wright comenzará un extenso programa de rehabilitación con la esperanza de regresar en un plazo de tres meses para, por fin, debutar en la principal competición de Inglaterra.
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