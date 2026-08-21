El Coventry City completa el fichaje de Dan Bentley procedente del Wolves mientras Frank Lampard refuerza la plantilla de la Premier League

Bentley habló de su satisfacción por unirse al ambicioso proyecto del Coventry City y está deseando aportar liderazgo y unos estándares muy exigentes al vestuario. Al valorar su cambio, Bentley insistió: «El Coventry City es un club fantástico y estoy realmente feliz de haber cerrado este acuerdo», declaró a la página web oficial del club.

«Se siente como un lugar que está creciendo y, después de una temporada fantástica el año pasado, hay muy buenas sensaciones alrededor del club. Todo es muy positivo y hay una ilusión evidente de cara a la nueva temporada con el objetivo de tener el mayor éxito posible.

«Aportaré mucha experiencia. Soy un jugador veterano con buenas cualidades de liderazgo y alguien que tiene unos estándares muy altos. También quiero dejar mi huella sobre el campo, por supuesto. Aquí hay un grupo de porteros realmente bueno. Cuando tenga mi oportunidad, dependerá de mí aprovecharla. Quiero ayudar al club a conseguir resultados en la Premier League».