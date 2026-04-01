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El coste del parón internacional... ¿Está pagando el Barcelona un precio muy alto?

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Dos duros golpes que afectan al equipo catalán

El FC Barcelona afronta un delicado periodo de transición tras el parón internacional, en el que los jugadores internacionales se preparan para reincorporarse progresivamente al equipo.

La participación de los 15 jugadores internacionales en las concentraciones de sus selecciones ha estado llena de retos físicos y psicológicos, en medio de un calendario de partidos muy apretado previo a la reanudación de las competiciones nacionales.

El cuerpo técnico del Barça, liderado por el alemán Hans Flick, espera que el cansancio acumulado no afecte negativamente al rendimiento del equipo en los próximos partidos, especialmente ahora que se acerca la fase decisiva de la temporada actual, tanto a nivel nacional como continental.

  • Un duro doble golpe

    Sin embargo, el parón internacional supuso un duro doble golpe para el club catalán, ya que el extremo brasileño Raphinha sufrió una lesión muscular durante la derrota de Brasil ante Francia (1-2) en un partido amistoso, concretamente en el bíceps femoral de la pierna derecha.

    Según el diario Mundo Deportivo, Raphinha estará de baja durante aproximadamente cinco semanas, lo que supone una gran pérdida para el ataque del equipo catalán.

    El diario añadía: «Además, el Blaugrana recibe un segundo golpe anímico, después de que el delantero polaco Robert Lewandowski no lograra cumplir su sueño de participar en el Mundial de 2026 tras la derrota de su selección ante Suecia por 3-2 en la final de la repesca europea, el lunes por la noche.

    Lewandowski se mostró muy decepcionado tras la eliminación y expresó su desconcierto diciendo: «Todavía no sé qué voy a hacer».

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  • ¿El Barcelona y el precio del agotamiento?

    «En el lado positivo, no se han registrado más lesiones graves entre el resto de internacionales», añadía Mundo Deportivo. El joven Xavi Espart encabezó la lista de minutos jugados (257 minutos) con la selección española sub-19 y contribuyó a la clasificación del equipo para el Campeonato de Europa, seguido de Lewandowski (180 minutos) y Ronald Araujo (135 minutos), que participó en los dos amistosos de Uruguay».

    Y añadió: «Por su parte, LamineYamal disputó 108 minutos con la selección absoluta, mientras que siete jugadores españoles acumularon minutos variables bajo la dirección de Luis de la Fuente».

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    Los internacionales se preparan para incorporarse gradualmente a los entrenamientos del Barcelona en los próximos días, con vistas al difícil partido contra el Atlético de Madrid del próximo sábado en el Metropolitano, en el marco del intento del equipo por recuperar el liderato de la Liga española.

    El periódico concluía con una pregunta retórica: «¿Podrá el Barcelona superar el cansancio y las nuevas bajas sin pagar un alto precio?».