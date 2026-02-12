El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dice «lo siento si mi elección de palabras ha ofendido a algunas personas» tras las declaraciones sobre los inmigrantes

El multimillonario copropietario del Manchester United, que reside en Mónaco, ha sido instado a disculparse tras conceder una entrevista a Sky News en la que afirmó: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas cobrando prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigración. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero. El Reino Unido ha sido colonizado por los inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Son 12 millones de personas».

Starmer calificó los comentarios de Ratcliffe de «ofensivos e incorrectos» y pidió al copropietario del Manchester United que se disculpara. Burnham también se pronunció sobre las palabras de Ratcliffe, calificándolas de «inexactas, insultantes e incendiarias» y pidiendo al empresario de 73 años que se retractara de sus comentarios.