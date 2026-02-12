Getty Images Sport
El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dice «lo siento si mi elección de palabras ha ofendido a algunas personas» tras las declaraciones sobre los inmigrantes
Piden que Ratcliffe se disculpe
El multimillonario copropietario del Manchester United, que reside en Mónaco, ha sido instado a disculparse tras conceder una entrevista a Sky News en la que afirmó: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas cobrando prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigración. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero. El Reino Unido ha sido colonizado por los inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Son 12 millones de personas».
Starmer calificó los comentarios de Ratcliffe de «ofensivos e incorrectos» y pidió al copropietario del Manchester United que se disculpara. Burnham también se pronunció sobre las palabras de Ratcliffe, calificándolas de «inexactas, insultantes e incendiarias» y pidiendo al empresario de 73 años que se retractara de sus comentarios.
Ratcliffe emite un comunicado
Ratcliffe ha emitido un comunicado en el que dice: «Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico. Mis comentarios se hicieron mientras respondía a preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre Europea de la Industria celebrada en Amberes, donde estaba debatiendo la importancia del crecimiento económico, el empleo, las competencias y la industria manufacturera en el Reino Unido. Mi intención era subrayar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en competencias, industria y empleo, de modo que todos puedan compartir la prosperidad a largo plazo. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido».
FA revisando comentarios
Según The Athletic, la Asociación de Fútbol está revisando los comentarios de Ratcliffe para ver si se ha producido una infracción de las normas. Las normas de la FA establecen que los «participantes» —entre los que se incluiría Ratcliffe como director del Manchester United— deben actuar en el mejor interés del juego y evitar conductas impropias o deshonrosas.
Mientras tanto, la ministra Rachel Reeves ha sido la última política en criticar a Ratcliffe. Declaró a los periodistas: «Lo que dijo Jim Ratcliffe es inaceptable, francamente repugnante, y debería disculparse por sus comentarios. Jim Ratcliffe puede hablar por sí mismo, pero los comentarios que hizo ayer son inaceptables. Nuestro país se beneficia enormemente de su diversidad, lo vemos en nuestras empresas, lo vemos en nuestras universidades, lo vemos en nuestra vida cultural. Somos más ricos gracias a la diversidad de nuestro país».
¿Qué viene después?
La Asociación de Aficionados del Manchester United (MUST) también ha reaccionado a las palabras de Ratcliffe en las redes sociales, publicando: «El Manchester United pertenece a todos sus aficionados. Ningún aficionado debería sentirse excluido de seguir o apoyar al club por su raza, religión, nacionalidad u origen. Los comentarios de los altos cargos del club deberían facilitar la inclusión, no dificultarla. No se trata de política, sino de garantizar que los responsables del Manchester United actúen de forma que unan a los aficionados, en lugar de marginar a cualquier parte de nuestra afición».
Esta saga llega en un momento en el que el Manchester United ha sustituido a Rubén Amorim por Michael Carrick como entrenador y lleva cinco partidos sin perder, lo que le ha permitido volver a situarse entre los cuatro primeros de la Premier League. El próximo partido de los Red Devils será contra el Everton en la Premier League el 23 de febrero.
