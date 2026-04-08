El recurso judicial se centra en un controvertido mecanismo de vencimiento anticipado. Si Teixeira no es reelegido a finales de este año o si el Santos pasa a una estructura de propiedad corporativa, los acreedores —la empresa de la familia de Neymar— podrían exigir el pago inmediato en efectivo. El fiscal, que rechaza esta cláusula, afirma: «Ni siquiera en la Constitución de Sudán del Sur un presidente condiciona la renovación de un contrato a su propia reelección. ¿Te imaginas si el alcalde de tu ciudad hiciera eso? Iría a la cárcel inmediatamente. Al vincular una obligación financiera de decenas de millones de reales a un resultado electoral interno, el presidente actuó con un claro abuso de poder, utilizando la autoridad contractual del club para crear un escudo político personal».