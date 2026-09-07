Hislop no es el primero en afirmar que Ronaldo podría seguir los pasos de Jones, antiguo hombre duro del Wimbledon y ganador de la FA Cup, ya que ha participado en más de 90 películas y proyectos televisivos, entre ellos Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds y Mean Machine.

El excompañero de Ronaldo en el Manchester United Mikael Silvestre dijo anteriormente a GOAL: «Creo que para él no hay límites. Todo lo que toca o en lo que se implica se convierte en un negocio de éxito.

«Creo que mencionó hace un tiempo lo de convertirse en actor cuando estaba en los premios de Dubái. Dijo que le gustaría convertirse en actor. Creo que ese es su próximo paso. Si Vinnie Jones puede convertirse en actor, un tipo apuesto como Cristiano seguro que puede hacerlo».

El campeón del mundo Emmanuel Petit ha dicho sobre ese mismo asunto, siendo posible que se sumen más grandes honores en algún momento: «Creo que tiene el carisma y el aura. Ronaldo es la persona más famosa en las redes sociales. ¿Te imaginas si estuviera en medio de las grandes estrellas de Hollywood? No tendría nada que demostrar a esa gente. Puede decir: “Sé que eres una gran estrella, pero yo soy Cristiano Ronaldo. Probablemente soy uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Soy multimillonario. Gané todo lo que podía ganar en el fútbol. Entonces, ¿quién eres tú?”.

«¿Los Oscar? Algún día. Sinceramente, se puede hacer una película sobre su vida. Nunca he visto a nadie más fuerte mentalmente que él. Este tipo es el ser humano más poderoso que he visto mentalmente».