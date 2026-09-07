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«El compinche de Vinnie Jones». Cristiano Ronaldo no descarta Hollywood mientras se plantea el futuro del GOAT portugués en películas taquilleras
Ronaldo presume de una creciente cartera de negocios
Ronaldo no desentonaría entre las estrellas de primer nivel de Tinseltown, ya que su condición de celebridad está a la altura de la de cualquiera en el planeta. A lo largo de los años ha reunido enormes seguidores en diversas plataformas de redes sociales, desde Instagram hasta YouTube.
CR7, que es una marca en sí mismo, se ha convertido en una de las personalidades más comercializables del mundo empresarial, ya que trasciende su profesión y se ha convertido en mucho más que un icono deportivo.
El día en que cuelgue definitivamente unas botas de récord no está demasiado lejos, y el propio jugador así lo ha admitido. Ya cuenta con varias iniciativas empresariales en una cartera en constante crecimiento y podría tomar cualquiera de varios caminos en busca de un nuevo desafío.
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¿Intentará Ronaldo abrirse camino en la industria del cine?
Una de esas opciones puede llevar hacia Los Ángeles, ya que se ha sugerido que a Ronaldo le atraería la idea de abrirse camino en las superproducciones de cine. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra? Cuando esa pregunta se le planteó al exjugador de la MLS Hislop, el exguardameta de la Premier League, que habló por cortesía de https://casinolegal.ro/cazinouri/bonusuri/bonus-pariuri-sportive, dijo a GOAL: «Escucha, creo que Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las personas más famosas del planeta. Y lo que decida hacer depende totalmente de él. Y la verdad es que, desde luego, no le falta dinero.
»Así que, haga lo que haga, será por amor a ello, por pasión. Acabe o no en Hollywood, no puedo decirlo. Pero se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera, aunque tenga que ser el compañero de Vinnie Jones en Hollywood».
Ronaldo, señalado como candidato a competir por futuros Oscar
Hislop no es el primero en afirmar que Ronaldo podría seguir los pasos de Jones, antiguo hombre duro del Wimbledon y ganador de la FA Cup, ya que ha participado en más de 90 películas y proyectos televisivos, entre ellos Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds y Mean Machine.
El excompañero de Ronaldo en el Manchester United Mikael Silvestre dijo anteriormente a GOAL: «Creo que para él no hay límites. Todo lo que toca o en lo que se implica se convierte en un negocio de éxito.
«Creo que mencionó hace un tiempo lo de convertirse en actor cuando estaba en los premios de Dubái. Dijo que le gustaría convertirse en actor. Creo que ese es su próximo paso. Si Vinnie Jones puede convertirse en actor, un tipo apuesto como Cristiano seguro que puede hacerlo».
El campeón del mundo Emmanuel Petit ha dicho sobre ese mismo asunto, siendo posible que se sumen más grandes honores en algún momento: «Creo que tiene el carisma y el aura. Ronaldo es la persona más famosa en las redes sociales. ¿Te imaginas si estuviera en medio de las grandes estrellas de Hollywood? No tendría nada que demostrar a esa gente. Puede decir: “Sé que eres una gran estrella, pero yo soy Cristiano Ronaldo. Probablemente soy uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Soy multimillonario. Gané todo lo que podía ganar en el fútbol. Entonces, ¿quién eres tú?”.
«¿Los Oscar? Algún día. Sinceramente, se puede hacer una película sobre su vida. Nunca he visto a nadie más fuerte mentalmente que él. Este tipo es el ser humano más poderoso que he visto mentalmente».
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¿Podría Ronaldo reunirse con Messi en la MLS?
Ronaldo tiene contrato con el vigente campeón de la Saudi Pro League, Al-Nassr, hasta el verano de 2027. Sigue inmerso en la carrera hacia los 1.000 goles oficiales en su trayectoria y no se retirará hasta alcanzar ese hito.
Puede que aún le quede una última aventura futbolística, ya que no tiene intención de dejarlo por ahora, y un traslado a Estados Unidos reavivaría su rivalidad con Lionel Messi en la MLS, además de captar la imaginación de una audiencia global y abrir una posible puerta a Hollywood.
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