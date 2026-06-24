El Como ya tiene a su nuevo lateral izquierdo: Kaiki se somete a los reconocimientos médicos, «Fábregas es una estrella». Todos los detalles

Mientras tanto, se buscan más movimientos en la defensa: gustan Yan Couto, del Borussia Dortmund, para el lateral derecho, y Trevoh Chalobah, del Chelsea, para el izquierdo, aunque este último fichaje podría resultar costoso por el Fair Play Financiero. Los Blues están interesados en Jacobo Ramón, pero el Real Madrid también está al acecho, al igual que con Nico Paz.