El Como anunciará pronto el fichaje de Kaiki Bruno da Silva. El lateral izquierdo brasileño, de 2003, llega del Cruzeiro por 14 millones de euros y ha aterrizado esta mañana en Malpensa tras una temporada en la que ha sumado 4 asistencias en 32 partidos. Tras los reconocimientos médicos, se hará oficial.
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El Como ya tiene a su nuevo lateral izquierdo: Kaiki se somete a los reconocimientos médicos, «Fábregas es una estrella». Todos los detalles
LAS PALABRAS DE KAIKI
«Estoy feliz de estar aquí y formar parte del proyecto del Como. Ahora me haré los reconocimientos médicos; ojalá todo salga bien. Trabajar con Fábregas es un placer inmenso; lo admiro mucho», declaró Kaiki antes de los exámenes, según TMW.
SEIS MESES DESPUÉS
Kaiki podría haber llegado en enero: su fichaje por el Como se dio por hecho, pero se pospuso al verano y estos días se cerró. En la plantilla de Fábregas ocupará el lugar de Alberto Moreno, cuyo contrato vence, y competirá por el puesto con Alex Valle.
ATENCIÓN A CHALOBAH
Mientras tanto, se buscan más movimientos en la defensa: gustan Yan Couto, del Borussia Dortmund, para el lateral derecho, y Trevoh Chalobah, del Chelsea, para el izquierdo, aunque este último fichaje podría resultar costoso por el Fair Play Financiero. Los Blues están interesados en Jacobo Ramón, pero el Real Madrid también está al acecho, al igual que con Nico Paz.