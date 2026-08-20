El Como trabaja en la salida de Morata: sí a la cesión, dos opciones en Italia y dos en el extranjero

La plantilla del Como, hoy más que nunca, debe considerarse extra large. Demasiado, incluso por las ya conocidas cuestiones relativas a las listas para la Serie A y la Champions League, de las que a día de hoy muchos de los jugadores con contrato corren el riesgo de quedar excluidos.





Y entre los posibles descartes de Cesc Fàbregastambién está Álvaro Morata. El delantero español no ha logrado hacerse con un papel importante durante la pasada temporada y tiene uno de los salarios más altos. El entrenador español está presionando por el fichaje de Kean, que cerraría cualquier espacio, pero ¿dónde puede acabar el exdelantero de Milan y Juventus entre tantos destinos posibles?



